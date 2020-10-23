У США вже відбувся останній раунд дебатів між кандидатами в президенти США Дональдом Трампом і Джо Байденом. Чинний президент щонайменше десятки разів брехав та вводив в оману.

Газета The New York Times та телеканал CNN розібрали кожен такий випадок. #Букви наводять найголовніші фейки від Трампа.

Коронавірус

Кількість хворих. За словами Трампа, наразі США “заокруглюють поворот” у питанні коронавірусу, себто кількість хворих зменшується. Проте наразі США залишаються лідером за кількістю пацієнтів з COVID-19 і кількість хворих не зменшується, спостерігається вже третій сплеск.

До того ж Трамп стверджує, що вірус незабаром зникне або вже зникає, протягом всіх 8 останніх місяців.

Імунітет до коронавірусу. Трамп заявив, що має чи то 4-місячний, чи то довічнийю імунітет до коронавірусу. Але наразі немає доказів для таких тверджень. Будь-хто не може бути впевнений, що не захворіє вдруге, чи навіть що наступного разу перенесе хворобу.

Лікування антитілами — ефективне. Коли Трамп захворів на коронавірус, йому було прописано потужну комбінацію різних ліків. Це був противірусний “Ремдесивір”, стероїдний “Дексаметазон” та експериментальний коктейль з антитілами, розроблений “Регенероном”.

Так, це допомогло Трампу одужати, проте не можна стверджувати, що будь-який засіб лікує коронавірус — для цього недостатньо доказів.

США має готову вакцину від коронавірусу. “У нас є вакцина, яка готується, вона готова, про неї буде оголошено протягом тижнів”, — сказав Трамп.

Проте наразі Управління з питань харчових продуктів і медикаментів не видало жодного дозволу на використання вакцини. У розробці знаходяться чимало вакцин, чотири виробники (Moderna, Pfizer, AstraZeneca та Johnson & Johnson) дійшли до третьої, останньої фази клінічних випробовувань.

При цьому AstraZeneca та Johnson & Johnson призупиняли випробовування у зв’язку з виявленням у піддослідних незрозумілих хвороб.

Pfizer та Moderna планують подавати заявку на дозвіл екстреного використання їхніх вакцин, але те, що вони отримають згоду, гарантувати не можна.

Лікування коронавірусу дезінфекційними засобами. У квітні Трамп спричинив обурення серед медичної спільноти після того, як висловив ідею про те, що ін’єкції дезінфекційними засобами або опромінення організму ультрафіолетовим світлом може лікувати коронавірус COVID-19. Під час дебатів Байден дорікнув йому через це, а Трамп збрехав, що це було жартом.

99% людей одужують від коронавірусу. За словами Трампа, серед молоді 99% тих, хто підчепив вірус, одужують. Проте за офіційною статистикою близько 2,6% осіб серед тих, в кого виявили коронавірус, померли. Ті, хто вижив, можуть тривалий час відчувати симптоми й після хвороби.

Політика проти расизму та щодо мігрантів

Трамп зробив для темношкірого населення більше за інших президентів. “Ніхто не зробив для спільноти чорних більше, ніж Дональд Трамп. Якщо подивитися, за винятком Авраама Лінкольна, можливий виняток, ніхто не зробив того, що я зробив”, — сказав президент.

Проте дослідження 2017 року, яке оцінювало сучасних президентів, поставило на перше місце за ефективністю роботи у цьому напрямі 36 президента США Ліндона Джонсона. Трамп — в останній третині рейтингу. До того ж саме за часів його президентства в країні спалахнули масштабні протести проти расизму, а деякі політики відверто називають його расистом.

Арешти нелегальних мігрантів зумовлені загрозами від них. Трамп критикує політику попередньої влади щодо мігрантів та пояснює свою жорстоку політику щодо них ризиками, але статистика свідчить, що вони перебільшені.

“Політика “зловити та випустити” — це катастрофа. Зайшов би вбивця, зайшов ґвалтівник, зайшла дуже погана людина. Ми взяли б їх ім’я, ми повинні випустити їх у нашу країну”, — сказав Трамп.

Але переважна більшість мігрантів, яких спіймали під час перетину кордону, — родини, що шукали притулку, а не вбивці та ґвалтівники.

Більшість дітей мігрантів не були возз’єднані з батьками, бо їхні батьки — злочинці. Трампу дорікнули за його політику “нульової толерантності” у питаннях роз’єднання дітей з їхніми батьками-мігрантами, оскільки саме зараз понад 500 дітей так і не були повернуті батькам, оскільки їх не було знайдено.

“Ми дуже стараємось возз’єднати, але багато з цих дітей виходять без батьків. Вони походять з картелів та банд”, — заявив Трампа.

Правозахисники ж зауважують, що така ситуація складається через те, що адміністрація президента дуже повільно передає необхідні для пошуку сімей документи. В цей час діти перебувають в комунальних закладах, нерідко — в умовах антисанітарії.

Росія

Найжорсткіша політика щодо Росії. “Жорсткіших щодо Росії нікого не було”, — каже про себе Трамп. Так, за часів президентства Трампа США ввели санкції, висилали російських дипломатів тощо. Проте на певні випадки, як отруєння в Британії “Новачком” родини Скрипалів, США реагували не так активно.

Тим більше найсильніші санкції, накладені США на Росію під час його президентства, були ухвалені Конгресом, а сам він їх узгоджував неохоче.

Росія налаштована проти Трампа. Президент стверджує, що Росія втручається у вибори. аби зменшити його шанси на перемогу, бо нібито побоюються більш жорстких санкцій.

Насправді ж американські спецслужби ще кілька місяців тому оголосили, що Росія активно втручається у вибори, щоб заподіяти шкоду Байдену.

Розслідування Мюллера не виявило “нічого поганого”. Трамп переконує, що спеціальне розслідування прокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання Росії у попередні вибори з метою обрання Трампа “не виявило абсолютно жодної змови та нічого поганого”.

Насправді ж за підсумками 22-місячного розслідування Мюллер заявив, що недостатньо доказів для підтвердження того, що Трамп або його соратники брали участь у злочинній змові, але його праця призвела до засудження кількох радників президента, включаючи Пола Манафорта, голову кампанії 2016 року.До того ж звіт Мюллера свідчить про численні контакти між помічниками президента та росіянами.

Клімат

США зменшили викиди завдяки Трампу. “Ми маємо найкращі показники викидів вуглецю, які ми мали за останні 35 років за цієї адміністрації”, — заявив Трамп.

Насправді кількість викидів за останні роки зменшилася, але це зменшення спостерігається щонайменше 12 років, а найбільше зниження викидів вуглецю спостерігалося у 2007-2012 роках, а не за часів президентства Трампа.