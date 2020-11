Про це йдеться в статті “How much money you need to make to live comfortably in every state in America”.

Автори статті, Тейлор Борден і Домінік-Мадорі Девіс, зазначають, що більшість американців живуть у форматі “від зарплати до зарплати”, це відчувається особливо гостро зараз, на тлі епідемії коронавірусу.

За 17 тижнів 2020 року понад 51 млн американців звернулися по допомогу у зв’язку з безробіття. Світова фінансова криза 2007-2008 років за 1,5 роки позбавила робочих місць значно меншу кількість людей — 37 млн.

Мінімальний річний “прожитковий мінімум”, якого має вистачити на всі основні витрати і ще на деякі розваги, значно варіюється від штату до штату.

Видання GoBankingRates розрахувало такий мінімум за правилом 50/30/20, де 50% річного доходу має йти на потреби, як житло, 30% на дискреційні витрати, такі як подорожі, а решта 20% — на заощадження.

Середня заробітна плата по США становить 67 690 доларів. Штат з найнижчою зарплатою на рік — це штат Міссісіпі — 58 321 долар. Штат з найвищим рівнем прожиткового мінімуму — Гаваї — 136 437 доларів. Серед інших дорогих штатів — Нью-Йорк та Каліфорнія.

Business Insider розрахували необхідну для комфортного проживання зарплату (“прожитковий мінімум) для всіх 50 штатів та порівняли його з середнім доходом домогосподарств у кожному штаті та середньою вартістю нерухомості, оголошення про продаж якої опубліковані на сайті Zillow .

Айдахо

Прожитковий мінімум: $66,486.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,583

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $334,115

Айова

Прожитковий мінімум: $63,397.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $59,955

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $174,900

Алабама

Прожитковий мінімум $60,016.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $61,584

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $220,000

Аляска

Прожитковий мінімум: $91,996.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $74,346

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $284,900

Аризона

Прожитковий мінімум: $68,504.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $59,246

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $299,000

Арканзас

Прожитковий мінімум: $59,641.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $47,062

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $176,000

Вайомінг

Прожитковий мінімум: $61,788.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $61,584

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $260,000

Вашингтон

Прожитковий мінімум: $77,207.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $74,073

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $415,000

Вермонт

Прожитковий мінімум: $83,878.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $60,782

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $269,000

Вірджинія

Прожитковий мінімум: $69,886.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $72,577

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $300,000

Західна Вірджинія

Прожитковий мінімум $62,635.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $44,097

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $163,000

Вісконсин

Прожитковий мінімум: $67,667.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $60,773

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $213,900

Гаваї

Прожитковий мінімум: $136,437.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $80,212

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $639,000

Південна Дакота

Прожитковий мінімум: $67,657

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $56,274

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $224,900

Північна Дакота

Прожитковий мінімум: $69,085.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $63,837

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $215,000

Делавер

Прожитковий мінімум: $71,254.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $64,805

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $299,990

Джорджія

Прожитковий мінімум: $62,074.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $58,756

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $260,000

Іллінойс

Прожитковий мінімум: $66,847.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $65,030

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $229,000

Індіана

Прожитковий мінімум: $62,086.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,746

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $186,870

Каліфорнія

Прожитковий мінімум: $99,971.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $75,277

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $535,000

Канзас

Прожитковий мінімум: $62,090.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $58,218

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $184,900

Південна Кароліна

Прожитковий мінімум: $65,953.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $52,306

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $247,900

Північна Кароліна

Прожитковий мінімум: is $64,406.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $53,855

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $275,000

Кентуккі

Прожитковий мінімум: $63,086.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $50,247

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $194,500

Колорадо

Прожитковий мінімум: $74,215.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $71,953

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $425,000

Коннектикут

Прожитковий мінімум: $90,278.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $76,348

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $312,900

Луїзіана

Прожитковий мінімум: $63,842.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $58,218

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $212,790

Массачусетс

Прожитковий мінімум: $93,895.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $79,835

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $469,000

Мейн

Прожитковий мінімум: $80,336.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,602

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $249,000

Меріленд

Прожитковий мінімум: $92,227.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $83,242

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $320,000

Міннесота

Прожитковий мінімум: $68,944.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $70,315

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $270,000

Міссісіпі

Прожитковий мінімум: $58,321.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $44,717

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $189,000

Міссурі

Прожитковий мінімум: $60,858.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $54,478

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $189,000

Мічиган

Прожитковий мінімум: $67,712.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $56,697

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $179,900

Монтана

Прожитковий мінімум: $70,719.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,328

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $324,500

Небраска

Прожитковий мінімум: $65,162.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $59,566

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $200,000

Невада

Прожитковий мінімум: $75,902.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $58,646

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $320,922

Нью-Гемпшир

Прожитковий мінімум: $74,415.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $74,991

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $309,000

Нью-Джерсі

Прожитковий мінімум: $86,244.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $81,740

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $340,000

Нью-Йорк

Прожитковий мінімум: $95,724.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $67,844

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $419,000

Нью-Мехіко

Прожитковий мінімум: $63,629.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $47,169

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $235,000

Огайо

Прожитковий мінімум: $63,204.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $56,111

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $169,900

Оклахома

Прожитковий мінімум: $60,318.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $51,924

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $195,000

Орегон

Прожитковий мінімум: $93,285.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $63,426

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $379,000

Пенсильванія

Прожитковий мінімум: $68,581.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $60,905

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $212,900

Род-Айленд

Прожитковий мінімум: $83,942.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $64,340

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $319,000

Теннессі

Прожитковий мінімум: $60,682.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $52,375

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $257,500

Техас

Прожитковий мінімум: $63,469.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $60,629

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $274,900

Юта

Прожитковий мінімум: $67,807.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $71,414

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $372,900

Флорида

Прожитковий мінімум: $67,614.

Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,462

Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $298,900