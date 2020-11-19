Про це йдеться в статті “How much money you need to make to live comfortably in every state in America”.
Автори статті, Тейлор Борден і Домінік-Мадорі Девіс, зазначають, що більшість американців живуть у форматі “від зарплати до зарплати”, це відчувається особливо гостро зараз, на тлі епідемії коронавірусу.
За 17 тижнів 2020 року понад 51 млн американців звернулися по допомогу у зв’язку з безробіття. Світова фінансова криза 2007-2008 років за 1,5 роки позбавила робочих місць значно меншу кількість людей — 37 млн.
Мінімальний річний “прожитковий мінімум”, якого має вистачити на всі основні витрати і ще на деякі розваги, значно варіюється від штату до штату.
Видання GoBankingRates розрахувало такий мінімум за правилом 50/30/20, де 50% річного доходу має йти на потреби, як житло, 30% на дискреційні витрати, такі як подорожі, а решта 20% — на заощадження.
Середня заробітна плата по США становить 67 690 доларів. Штат з найнижчою зарплатою на рік — це штат Міссісіпі — 58 321 долар. Штат з найвищим рівнем прожиткового мінімуму — Гаваї — 136 437 доларів. Серед інших дорогих штатів — Нью-Йорк та Каліфорнія.
Business Insider розрахували необхідну для комфортного проживання зарплату (“прожитковий мінімум) для всіх 50 штатів та порівняли його з середнім доходом домогосподарств у кожному штаті та середньою вартістю нерухомості, оголошення про продаж якої опубліковані на сайті Zillow .
Айдахо
Прожитковий мінімум: $66,486.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,583
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $334,115
Айова
Прожитковий мінімум: $63,397.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $59,955
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $174,900
Алабама
Прожитковий мінімум $60,016.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $61,584
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $220,000
Аляска
Прожитковий мінімум: $91,996.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $74,346
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $284,900
Аризона
Прожитковий мінімум: $68,504.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $59,246
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $299,000
Арканзас
Прожитковий мінімум: $59,641.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $47,062
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $176,000
Вайомінг
Прожитковий мінімум: $61,788.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $61,584
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $260,000
Вашингтон
Прожитковий мінімум: $77,207.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $74,073
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $415,000
Вермонт
Прожитковий мінімум: $83,878.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $60,782
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $269,000
Вірджинія
Прожитковий мінімум: $69,886.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $72,577
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $300,000
Західна Вірджинія
Прожитковий мінімум $62,635.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $44,097
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $163,000
Вісконсин
Прожитковий мінімум: $67,667.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $60,773
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $213,900
Гаваї
Прожитковий мінімум: $136,437.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $80,212
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $639,000
Південна Дакота
Прожитковий мінімум: $67,657
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $56,274
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $224,900
Північна Дакота
Прожитковий мінімум: $69,085.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $63,837
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $215,000
Делавер
Прожитковий мінімум: $71,254.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $64,805
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $299,990
Джорджія
Прожитковий мінімум: $62,074.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $58,756
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $260,000
Іллінойс
Прожитковий мінімум: $66,847.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $65,030
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $229,000
Індіана
Прожитковий мінімум: $62,086.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,746
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $186,870
Каліфорнія
Прожитковий мінімум: $99,971.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $75,277
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $535,000
Канзас
Прожитковий мінімум: $62,090.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $58,218
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $184,900
Південна Кароліна
Прожитковий мінімум: $65,953.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $52,306
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $247,900
Північна Кароліна
Прожитковий мінімум: is $64,406.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $53,855
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $275,000
Кентуккі
Прожитковий мінімум: $63,086.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $50,247
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $194,500
Колорадо
Прожитковий мінімум: $74,215.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $71,953
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $425,000
Коннектикут
Прожитковий мінімум: $90,278.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $76,348
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $312,900
Луїзіана
Прожитковий мінімум: $63,842.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $58,218
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $212,790
Массачусетс
Прожитковий мінімум: $93,895.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $79,835
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $469,000
Мейн
Прожитковий мінімум: $80,336.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,602
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $249,000
Меріленд
Прожитковий мінімум: $92,227.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $83,242
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $320,000
Міннесота
Прожитковий мінімум: $68,944.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $70,315
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $270,000
Міссісіпі
Прожитковий мінімум: $58,321.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $44,717
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $189,000
Міссурі
Прожитковий мінімум: $60,858.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $54,478
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $189,000
Мічиган
Прожитковий мінімум: $67,712.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $56,697
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $179,900
Монтана
Прожитковий мінімум: $70,719.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,328
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $324,500
Небраска
Прожитковий мінімум: $65,162.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $59,566
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $200,000
Невада
Прожитковий мінімум: $75,902.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $58,646
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $320,922
Нью-Гемпшир
Прожитковий мінімум: $74,415.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $74,991
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $309,000
Нью-Джерсі
Прожитковий мінімум: $86,244.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $81,740
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $340,000
Нью-Йорк
Прожитковий мінімум: $95,724.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $67,844
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $419,000
Нью-Мехіко
Прожитковий мінімум: $63,629.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $47,169
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $235,000
Огайо
Прожитковий мінімум: $63,204.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $56,111
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $169,900
Оклахома
Прожитковий мінімум: $60,318.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $51,924
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $195,000
Орегон
Прожитковий мінімум: $93,285.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $63,426
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $379,000
Пенсильванія
Прожитковий мінімум: $68,581.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $60,905
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $212,900
Род-Айленд
Прожитковий мінімум: $83,942.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $64,340
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $319,000
Теннессі
Прожитковий мінімум: $60,682.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $52,375
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $257,500
Техас
Прожитковий мінімум: $63,469.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $60,629
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $274,900
Юта
Прожитковий мінімум: $67,807.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $71,414
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $372,900
Флорида
Прожитковий мінімум: $67,614.
Середній дохід домогосподарств у 2018 році: $55,462
Середня ціна будинків, виставлених на продаж на цю мить: $298,900
- Нагадаємо, після президентських виборів, 4 листопада, у США вперше з початку епідемії коронавірусу зафіксували понад 100 тисяч випадків зараження COVID-19 за добу.
- Епідемія коронавірусу, яка розгортається в Сполучених Штатах Америки, спричинила гуманітарну катастрофу.
- Крім того, на тлі пандемії зросла кількість нужденних. У Техасі тисячі людей вишикувалися в чергу за безкоштовною їжею цими вихідними.