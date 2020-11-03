Про це свідчать дані неурядового порталу United States Elections Project.

Особисто проголосували 11 968 539 американців.

До слова, достроково проголосували 99 657 079 американців. Такий спосіб голосування ввели у зв’язку з епідемією коронавірусу. Кандидат у президенти Дональд Трамп теж проголосував достроково 24 жовтня у Флориді. Його конкурент Джо Байден проголосував 28 жовтня.

Найактивніше голосували у:

  • Каліфорнії – 12 090 534 голосів;
  • Техасі – 9 719 101 голос;
  • Флориді – 8 974 896 голосів.

На виборах президента США у 2020 році очікується явка у 150 млн осіб. Ці показники стануть рекордними у США з 1908 року.

  • У вівторок, 3 листопада, в США відбудуться вибори президента країни. На цей пост претендують кандидат від Демократичної партії США Джо Байден і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
  • Як проходить голосування читайте в матеріалі #Букв.