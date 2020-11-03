Станом на 13:00 3 листопада на виборах президента США проголосував 48 750 231 американець. Крім того, рекордна кількість американців проголосувала достроково.

Про це свідчать дані неурядового порталу United States Elections Project.

Особисто проголосували 11 968 539 американців.

До слова, достроково проголосували 99 657 079 американців. Такий спосіб голосування ввели у зв’язку з епідемією коронавірусу. Кандидат у президенти Дональд Трамп теж проголосував достроково 24 жовтня у Флориді. Його конкурент Джо Байден проголосував 28 жовтня.

Найактивніше голосували у:

Каліфорнії – 12 090 534 голосів;

Техасі – 9 719 101 голос;

Флориді – 8 974 896 голосів.

На виборах президента США у 2020 році очікується явка у 150 млн осіб. Ці показники стануть рекордними у США з 1908 року.