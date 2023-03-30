Про це він розповів під час виступу у Берліні з нагоди 75-ї річниці Плану Маршала, передає “Голос Америки”.
Він наголосив, що НАТО має продовжувати підтримувати українців, аби вони перемогли, адже Росія не може вийти з цієї війни із перемогою. За словами Каволі, майбутнє світу цього “не витримає”.
На думку генерала, “брутальне, неспровоковане, нелегальне вторгнення” Росії в Україну змінило правила, “перевернуло наші уявлення про безпеку, про світ”.
Головнокомандувач наголосив, що війна в Україні стала викликом для колективної безпеки НАТО, але альянс зумів швидко відреагувати, посиливши свій східний фланг.
Тому, у відповідь на російське вторгнення в Україну, альянс НАТО створив більшу та потужнішу військову структуру на східному флангу. Зараз там налічується понад 40 тисяч військових під командуванням Каволі, і ще 200 тисяч військових, яких країни привели до готовності на випадок, якщо я їх буду потребувати.
“У нас є майже 100 літаків, які патрулюють повітряний простір зараз, майже 100 суден, які контролюють ситуацію на воді”, – розповів Головнокомандувач сил НАТО в Європі.
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