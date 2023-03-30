Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кристофер Каволі заявив, що на бойовому чергуванні альянсу біля східних кордонів знаходяться майже 100 літаків та майже 100 суден.

Про це він розповів під час виступу у Берліні з нагоди 75-ї річниці Плану Маршала, передає “Голос Америки”.

Він наголосив, що НАТО має продовжувати підтримувати українців, аби вони перемогли, адже Росія не може вийти з цієї війни із перемогою. За словами Каволі, майбутнє світу цього “не витримає”.

На думку генерала, “брутальне, неспровоковане, нелегальне вторгнення” Росії в Україну змінило правила, “перевернуло наші уявлення про безпеку, про світ”.

Головнокомандувач наголосив, що війна в Україні стала викликом для колективної безпеки НАТО, але альянс зумів швидко відреагувати, посиливши свій східний фланг.

Тому, у відповідь на російське вторгнення в Україну, альянс НАТО створив більшу та потужнішу військову структуру на східному флангу. Зараз там налічується понад 40 тисяч військових під командуванням Каволі, і ще 200 тисяч військових, яких країни привели до готовності на випадок, якщо я їх буду потребувати.