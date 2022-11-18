Про це повідомляє “Укрінформ”.
“Ніхто у світі ще жодного разу такий експеримент не проводив. З точку зору базових розрахунків та відповідних документів щодо того, як будуть розвиватись події в разі, якщо блекаут станеться, то в межах позитивного сценарію мова йде про 3 дні, в негативному – 7-10 днів на відновлення системи та повного споживання”, — сказав він.
Харченко зауважив, що таких масованих ударів, які здійснює РФ, ніколи не переживала жодна енергосистема світу. Тому він назвав це “унікальним українським досвідом”.
Також експерт додав, що наразі система сильно пошкоджена, і Україні ще не вдалось відновити її до рівня, коли держава зможе пережити наступну атаку.
“Мова йде про неконтрольоване виключення певних регіонів з мережі, що і є так званим блекаутом”, — додав Харченко.
ДОВІДКА: окупанти поцілили по десяти областях України та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого влучання були по енергетичній інфраструктурі.
- Співзасновник та співвласник інтернет-магазину та маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін повідомив, що у магазинах Rozetka можна зігрітися чи навіть зарядити свої гаджети під час вимкнення електроенергії.
- Сьогодні, 18 листопада, на Прикарпатті вимкнення електроенергії відбуватиметься відповідно до графіка, коли електроенергію вмикають на 2 години, а вимикають на 4.
- Львівське маркетингове агентство Stroom Digital створило інтерактивну онлайн-мапу закладів міста, які мають генератори та укриття.