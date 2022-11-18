За словами директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, відновлення енергосистеми у разі блекауту може тривати за позитивним сценарієм близько трьох днів, а за негативним – від семи до десяти.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Ніхто у світі ще жодного разу такий експеримент не проводив. З точку зору базових розрахунків та відповідних документів щодо того, як будуть розвиватись події в разі, якщо блекаут станеться, то в межах позитивного сценарію мова йде про 3 дні, в негативному – 7-10 днів на відновлення системи та повного споживання”, — сказав він.

Харченко зауважив, що таких масованих ударів, які здійснює РФ, ніколи не переживала жодна енергосистема світу. Тому він назвав це “унікальним українським досвідом”.

Також експерт додав, що наразі система сильно пошкоджена, і Україні ще не вдалось відновити її до рівня, коли держава зможе пережити наступну атаку.

“Мова йде про неконтрольоване виключення певних регіонів з мережі, що і є так званим блекаутом”, — додав Харченко.

ДОВІДКА: окупанти поцілили по десяти областях України та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого влучання були по енергетичній інфраструктурі.