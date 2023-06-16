Останнім часом спостерігається динаміка дефіциту авто на внутрішньому ринку або завищення ціни на авто в наявності.

Таким чином, наразі авто із США стають особливо вигідними та дуже рентабельними для швидкого перепродажу.

Було проаналізовано компанією https://americanavto.com/ всі марки та моделі та нижче буде приведено рейтинг найбільш прибуткових авто.

Особливим попитом користуються кросовери, або седани та паркетники, яким не більше 5 років.

Найбільш популярними варто виділити такі автомобілі:

1) Volkswagen tiguan 2018-2020 років – ці автомобілі обирають за рахунок економічного двигуна, доволі просторого салону та практичності

Ці автомобілі можна купити до 14тис дол. Ціни на аналогічні варіанти стартують від 19 тис і до 27тис дол.

Звичайно, варто розуміти, що автомобілі за 19-20тис в основному раніше були куплені з серйозними пошкодженнями або мали сумнівну історію.

2) Tesla S,3,Y 2013-2022. Тут варто відмітити, що саме в Україні відсутні митні платежі. Тобто, можна купити теслу Х 22-23 років

і при цьому заплатити тільки за акцизне мито приблизно 2500-3000грн. До того ж електромобілі набирають кожного року популярності за рахунок екологічності та відсутністю

витрат на паливо. На прикладі Tesla S 13-15 років можна отримати найменший прибуток в порівнянні з іншими теслами і цей дохід становить 5-7 тис дол! На вторинному ринку

ціни стартують від 22тис дол, з США можна привезти таке авто в бюджет до 15тис вже з ремонтом!

3) Chevrolet Bolt 2017-2023. Цей електромобіль має особливий попит за рахунок свого запасу ходу, який досягає 600км. Варто зауважити, що ліквідними є обидва покоління,

ну і якщо на першому поколінні можно легко заробити 4-7тис, то на другому легко можна обернути кошти та за 3-4 місяці після купівлі отримати 8-10тис прибутку.

4) Ford Escape 2020-2022. Новий рестайлінговий кросовер ескейп візуально нагадує популярний та люксовий Porshce Macan. Ці автомобілі мають дуже економічний 1,5 двигун

та розхід палива складає вього 7л/100км. Такий автомобіль з США повністью під ключ вийде 13-14тис дол. Якщо аналогічний варіант купляти на

вторинному ринку – 20-22тис.

Цей список авто можна продовжувати ще довго, оскільки більшість авто із США можуть принести хороший дохід! Якщо бажаєте заробити на авто из США – https://americanavto.com/ cars/ скористайтеся цим посиланням для підбору авто.