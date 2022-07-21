Про це повідомили під час брифінгу оперативної ситуації на фронті.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, російські війська витратили найбільше “Іскандерів”. Тому окупанти вже давно не застосовували їх.

Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, у неї є це системи “Іскандер”, “Калібр” та крилаті ракети повітряного базування – Х101, Х555. За підрахунками української розвідки, країна могла витратити від 55 до 60% тих запасів, які були до війни.