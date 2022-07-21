Про це повідомили під час брифінгу оперативної ситуації на фронті.
За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького, російські війська витратили найбільше “Іскандерів”. Тому окупанти вже давно не застосовували їх.
Стосовно високоточного озброєння, як заявляє Росія, у неї є це системи “Іскандер”, “Калібр” та крилаті ракети повітряного базування – Х101, Х555. За підрахунками української розвідки, країна могла витратити від 55 до 60% тих запасів, які були до війни.
РФ має проблеми під час виробництва нових ракет. Ситуацію спровокували міжнародні санкції, які своєю чергою вплинули на постачання необхідних комплектуючих. Проте Росія має достатньо старих радянських запасів.
“Це і крилаті ракети, ті ж самі Х22, які, в тому числі застосовувалися вже двічі з території Білорусі, інші крилаті ракети, повний набір реактивних снарядів – “Смерч”, “Ураган”, БМ-21 “Град”, різного роду авіаційні бомби. Все, що залишилося від Радянського союзу, а запаси вони дуже великі й підрахувати, скільки там залишилося дуже складно”, – додав Скібіцький.
- Нагадаємо, Сили протиповітряної оборони збивають 50% ворожих ракет, які летять у міста України.
- Російська Федерація застосувала для ударів по Україні всі види ракетної зброї, які є на озброєнні російської армії.