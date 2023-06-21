Джерело: Euronews
На запитання “Чи підтримуєте ви особисто дії російських збройних сил в Україні” 43% росіян відповіли “однозначно так”, 33% — “скоріше так”.
“Z-патріоти” складають близько 25% населення Росії. Приблизно 10 відсотків із них готові підтримати використання ядерної зброї.
Є три ключові фактори, які впливають на суспільні настрої в Росії.
1) Економіка
У березні 2022 року Росія фактично опинилася у фінансовій паніці – через побоювання руйнівного ефекту іноземних санкцій. Але російському керівництву вдалося стабілізувати ситуацію.
Наслідки західних санкцій, як-от відхід відомих іноземних брендів і компаній, торкнулися в першу чергу великих міст, але не всієї країни.
2) Становище на фронті
Поразки російської армії серйозно не вплинули на настрої росіян, але постійні невдачі “накопичуються” в контексті негативної інформації. Інформації про кількість загиблих російських військових немає у відкритому доступі в Росії, але з часом цей фактор також може мати великий вплив.
3) Мобілізація та пропаганда
“Часткова мобілізація”, оголошена Кремлем восени минулого року, теоретично може стати тим чинником, який різко змінить громадську думку в Росії.
Безперечно, кремлівська пропаганда була і залишається важливим фактором.
- Служба безпеки України опублікувала список політичних партій та громадських організацій РФ, які загрожують державній безпеці України.
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