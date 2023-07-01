Скільки відсотків українців вірять у краще майбутнє та планують залишатися у своїх містах? – опитування IRI

Нове опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що більшість українців вірять у краще майбутнє України, позитивно оцінюють якість послуг, що надаються місцевою владою, і планують залишатися у своїх містах під час та після війни.

Джерело: Міжнародний республіканський інститут

“Те, що багато українців не хочуть переїжджати в умовах серйозної загрози з боку Росії, свідчить про їхню рішучість”, – сказав Стівен Нікс, старший регіональний директор IRI у Євразії. “Це також демонструє довіру громадян до місцевого самоврядування у дуже складні часи”.

Від 45% до 61% опитаних українців планують залишитися у своїх містах, навіть якщо ситуація ускладниться через воєнні дії. Від 87% до 96% мешканців у кожному з опитаних міст заявили, що не збираються покидати своє місто після війни.

На запитання, яким вони бачать майбутнє, від 74% до 90% громадян відповіли, що “скоріше обнадійливим”.

Більшість опитаних, від 50% до 82% респондентів, у 18 з 21 населених пунктів вважають, що їхнє місто рухається у правильному напрямку.

75-90% респондентів у кожному місті оцінили якість послуг з енергопостачання як “добре” або “відмінно”.

“Якість електроенергії та енергопостачання є надзвичайно важливими”, – сказав Стівен Нікс.

Він додав, що “енергопостачання буде ключовим як для цивільного населення, так і для військових восени та взимку, якщо війна все ще триватиме”.