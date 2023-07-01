Джерело: Міжнародний республіканський інститут
“Те, що багато українців не хочуть переїжджати в умовах серйозної загрози з боку Росії, свідчить про їхню рішучість”, – сказав Стівен Нікс, старший регіональний директор IRI у Євразії. “Це також демонструє довіру громадян до місцевого самоврядування у дуже складні часи”.
Від 45% до 61% опитаних українців планують залишитися у своїх містах, навіть якщо ситуація ускладниться через воєнні дії. Від 87% до 96% мешканців у кожному з опитаних міст заявили, що не збираються покидати своє місто після війни.
На запитання, яким вони бачать майбутнє, від 74% до 90% громадян відповіли, що “скоріше обнадійливим”.
Більшість опитаних, від 50% до 82% респондентів, у 18 з 21 населених пунктів вважають, що їхнє місто рухається у правильному напрямку.
75-90% респондентів у кожному місті оцінили якість послуг з енергопостачання як “добре” або “відмінно”.
“Якість електроенергії та енергопостачання є надзвичайно важливими”, – сказав Стівен Нікс.
Він додав, що “енергопостачання буде ключовим як для цивільного населення, так і для військових восени та взимку, якщо війна все ще триватиме”.
Скільки відсотків українців вірять у краще майбутнє та планують залишатися у своїх містах? – опитування IRI // 5 фото
- Більшість українців мають близьких родичів або друзів, які загинули або зазнали поранень під час повномасштабного вторгнення Росії.
- В період з 26 травня до 5 червня 2023 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування, щоб зрозуміти, якими українці бачать відносини України з Росією.
- В Україні опитали представників бізнесу щодо наслідків війни. 49% вказали, що заводи, фабрики, потужності, склади або офіси їхніх компаній було пошкоджено, а 22% мають значні ушкодження, які потребують суттєвого відновлення.