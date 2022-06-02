Міністерство оборони наголосило, що краще знімати колаборантів прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Після відправленого повідомлення радять видалити листування з “єВорогом” та фото з телефона.

Щоб скористатися треба використовувати чат-бот “єВорог” у застосунку “Дія” або за посиланням у Telegram. У ньому можна передавати інформацію про російських військових або тих, хто погодився на співпрацю з окупантами.

“Якщо вам не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку тільки з текстом. Проте розкажіть про всі подробиці”, – додали в Міноборони.