Про це повідомило Міноборони.
Міністерство оборони наголосило, що краще знімати колаборантів прихованою камерою без звуку та з безпечного місця. Після відправленого повідомлення радять видалити листування з “єВорогом” та фото з телефона.
Щоб скористатися треба використовувати чат-бот “єВорог” у застосунку “Дія” або за посиланням у Telegram. У ньому можна передавати інформацію про російських військових або тих, хто погодився на співпрацю з окупантами.
“Якщо вам не вдалося зняти колаборанта на камеру, надсилайте заявку тільки з текстом. Проте розкажіть про всі подробиці”, – додали в Міноборони.
Користувачам радять не виставляти кадри з геолокацією та переміщенням ворогів у соцмережі. Окупанти можуть відстежувати соціальні мережі та групи, тому краще не наражати на себе небезпеку. Також не варто обговорювати телефоном місце розташування окупантів, бо його можуть прослуховувати. Особливо, якщо ви знаходитеся на окупованій території.
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