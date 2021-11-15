«Склад злочину відсутній, кваліфікація безглузда» — ексгенпрокурор Ярема про підозру Демчишину 

Колишній генеральний прокурор України Віталій Ярема, який ознайомився з текстом підозри Володимиру Демчишину, переконаний, що в діях ексміністра енергетики немає складу злочину.

Про це йдеться в коментарі Яреми для видання “Главком“.

Як сповіщалося, слідчі Служби безпеки України та Держбюро розслідувань вручили підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України (2014-2016) Володимиру Демчишину. Підозру оголошено за статтею ст. 258-3 Кримінального кодексу України ‒ сприяння терористичній групі чи терористичній організації.

За версією слідства, Демчишин упродовж грудня 2014 – лютого 2015 року видав низку наказів, якими призначив на посади державних підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях, представників терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР”. Міністр також, стверджують правоохоронці, примушував керівників державної енергогенерувальної компанії укласти кілька угод з представниками “Л/ДНР” щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн.

Ярема, який ознайомився з текстом підозри заявив, що “такого правового беззаконня, яке відбувається сьогодні у владі і яке чинить Державне бюро розслідувань щодо громадян, на його пам‘яті не було”.

Він нагадав, що у 2014-2015 роках очолювана ним Генпрокуратура розслідувала кримінальне провадження, пов’язане з постачанням вугілля з Південно-Африканської Республіки. У діях Демчишина, переконаний Ярема, складу злочину немає: він опікувався забезпеченням вугіллям теплових станцій, для яких не підходило вугілля з ПАР.

“Якщо говорити про “склад злочину” в діях ексміністра Демчишина, то тут не лише безглузда кваліфікація, яка стосується створення та сприяння терористичним організаціям, а й сам склад злочину в діях цієї особи відсутній. Ексміністр Демчишин до створення терористичних організацій “ЛНР” та “ДНР” не мав жодного відношення”, — каже ексгенпрокурора. “Метою його діяльності щодо закупівлі вугілля в шахтах Луганської та Донецької областей була державницька позиція, спрямована на забезпечення України теплом та електроенергією, в першу чергу забезпечення двох теплових станцій – Зміївської і Трипільської. Оскільки вугілля, яке було доставлене із ПАР, не відповідало якості і не могло бути використаним на вищезазначених теплових електростанціях”, — наголосив Ярема.

На переконання нардепа від “ЄС” Володимира Ар’єва, це — чергова спроба “будь-що обляпати Порошенка багном, притягнувши за вуха так звану “вугільну справу”.

Він також акцентував, що більш як третина 22-сторінкової підозри містить цитування Конституції України, переповідає історію створення ООН та про тероризм.

“Офіс президента, переслідуючи Порошенка через “вугільну справу”, хоче у такий спосіб відволікти увагу суспільства від власних злочинів”, — вважає він.

Нардеп також акцентував, що Україна зверталася до підприємств на підконтрольній території у 2014-му році, коли внаслідок військової агресії та економічної блокади з боку Росії почалася енергетична криза, яка призвела до віялових відключень.

“Вугілля з Донбасу – українського Донбасу – було і дешевшим, і набагато якіснішим. Воно було звичним для українських ТЕС. Два підприємства – ДП “Шахта імені К.І. Кисельова” і ДП “Луганськвугілля” – були зареєстровані на підконтрольній території, платили податки до бюджету і зарплати шахтарям. Хочу нагадати, що люди на окупованому Донбасі, не маючи засобів до існування, були змушені брати до рук зброю і ставати бойовиками”, — акцентував він.

Ар’єв також заявив, що саме зараз Україна сплачує агресору за вугілля.

“Лише за 2,5 роки влади Зеленського країні-агресору за російське вугілля і вугілля з ОРДЛО було заплачено понад 3 млрд доларів США. Сьогодні, коли весь цивілізований світ запроваджує санкції проти білоруського диктатора Лукашенка, влада Зеленського просто зараз уклала новий контракт на купівлю в нього електроенергії“, — наголосив народний депутат.

Нагадаємо, сам Демчишин вважає, що СБУ та ДБР сфабрикувало проти нього справу на замовлення Офісу президента.