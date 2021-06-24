В Україні представлено рейтинг народних депутатів-авторів "законопроєктів з корупціогенними факторами". До ТОП-10 потрапили лише представники від пропрезидентської партії "Слуга народу".

Рейтинг оприлюднив незалежний аналітичний центр “Інститут законодавчих ідей”.

Згідно з даними дослідження, за 2 роки діяльності Верховної Ради нового скликання нардепи подали 257 законопроєктів з корупційними ризиками.

“Громадська організація “Інститут законодавчих ідей” проаналізувала 2278 законопроєктів за час діяльності ВРУ нового скликання. З них 257 законопроєктів містять корупційні ризики та сприятимуть виникненню корупції в реальному житті”, – зазначається в повідомленні.

Йдеться про законопроєкти, які увійшли до порядку денного комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Зокрема, було визначено “ТОП-10 народних депутатів, які подали найбільшу кількість законопроєктів з корупційними ризиками за 2 роки роботи ВРУ нового скликання”.

До списку ТОП-10 нардепів-авторів корупційних законопроєктів потрапили лише представники фракції “Слуги Народу”.

Згідно з оприлюдненим рейтингом, найбільше законопроєктів з корупційними ризиками подав Данило Гетманцев, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики (30 проєктів законів).

В ТОП-10 також потрапили :

• Андрій Мотовиловець – 25 законопроєктів;

• Дмитро Наталуха – 23;

• Олександр Бакумов – 21;

• Андрій Клочко – 20;

• Олексій Жмеринецький – 19;

• Олександр Корнієнко – 19;

• В’ячеслав Медяник – 19;

• Олександр Ковальчук – 18;

• Давид Арахамія – 17 законопроєктів.

Окремо складено рейтинг нардепів-авторів корупційних законопроєктів за “якісним показником” (він демонструє відсоток корупційних законопроєктів конкретного автора від загальної кількості ним поданих).

У цьому рейтингу лідером є представник депутатської групи “Довіра” Андрій Іванчук (експерти визначили як корупційні 73% поданих ним законопроєктів).

До ТОП-10 за “якісним показником” також потрапили:

• Олег Волошин (“Опозиційна платформа – За життя”, 50% поданих ним законопроєктів визнано корупційними);

• Микола Сольський (“Слуга народу”, 40% законопроєктів);

• Муса Магомедов (позафракційний, 38% законопроєктів);

• Сергій Магера (позафракційний, 37% законопроєктів);

• Олександр Завітневич (“Слуга народу”, 36% законопроєктів);

• Вадим Новинський (позафракційний, 34% законопроєктів);

• Дмитро Кисилевський (“Слуга народу”, 33% законопроєктів);

• Борис Приходько (група “Довіра”, 33% законопроєктів);

• Олександр Ковальчук (“Слуга народу”, 33% законопроєктів).

У відсотковому співвідношенні, найбільше корупційних законопроєктів подали: депутатські групи “Довіра” – 19% (кожен другий законопроєкт з корупційними ризиками) та “За майбутнє” – 17%.

Третє місце займає фракція “ОПЗЖ” – 16%.

Серед законопроєктів “Батьківщини” та “Слуги народу” корупційними визнано 15% документів.

Найменше законопроєктів з корупційним ризиком подали фракції “Голосу” – 14% та “Європейської Солідарності” – 12%.

Згідно з результатами дослідження, найбільше законопроєктів з корупційними ризиками нардепи подають у трьох сферах: промислово-економічна, податково-бюджетна та правоохоронна.

Виявилося, що на першому місці у всіх фракцій промислово-економічна сфера (за кількістю поданих законопроєктів).

Є й депутати, які не подали жодного корупційного законопроєкту. До цього рейтингу потрапили:

8 представників від фракції “Слуга народу”; 4 від “ОПЗЖ”, 3 від “Батьківщини”, по 2 від “Європейської Солідарності” та “За майбутнє”.

Як зазначається в дослідженні, жодного корупційного законопроєкту також не подали спікер Верховної Дмитро Разумков, позафракційні депутати – Гео Лерос та Дмитро Шенцев.

Однак у цьому списку немає жодного депутата від фракції “Голосу” та депутатської групи “Довіра”.

ДОВІДКА. Інститут законодавчих ідей – це незалежний аналітичний центр, який працює “заради недопущення прийняття законодавства з корупційними, дискримінаційними та неефективними нормами”.

Аналітичний центр було засновано у 2017 році на базі Ради громадських експертиз, що функціонувала при комітеті з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради України 8 скликання.

Днями в Комітеті виборців України назвали десятку нардепів від пропрезидентської фракції “Слуги народу”, котрі займаються законодавчим спамом.