До Києва 31 грудня повернулися дев'ять громадян України – двоє жінок і семеро дітей, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії.

Про це поінформували в пресслужбі Офісу президента України.

“У новорічну ніч завершилася багатоскладова операція з евакуації українських громадян із Сирії. Дев’ятеро осіб, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії, були повернуті на батьківщину, про що просили їхні родичі. Це дві жінки та семеро дітей”, – відзначається в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що план повернення українських громадян координувався президентом Володимиром Зеленським.

Літак з евакуйованими приземлився в Міжнародному аеропорту “Бориспіль”. Його там зустріли голова Служби безпеки України Іван Баканов, міністр оборони Андрій Таран та інші представники влади.

В ОПУ уточнили, що в червні 2019 року було створено спеціальну робочу групу, до якої увійшли представники СБУ. Фахівці перевіряли українських громадян, які перебувають в Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”.

“За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності”, – наголосили в ОПУ.

У жовтні 2019 року було узгоджено план евакуаційних заходів, але через загострення військово-політичної ситуації і ситуації з безпекою на території Сирії його реалізацію довелося відкласти.

Також на можливість забрати українців негативно вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. У зв’язку з поширенням вірусу на території Сирії та Іраку були закриті кордони і припинилося авіасполучення.

Повернення до процесу евакуації стало можливим лише наприкінці 2020 року, коли стабілізувалася ситуація з безпекою і епідемічна обстановка.

В ОПУ відзначили, що звільнені жінки і діти перебували в таборах Сирії в жахливих умовах. Роботу над звільненням інших українців, які перебувають у сирійських таборах, планують продовжити.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook президент Володимир Зеленський, повернення українців “було одним із найскладніших завдань останнього часу” для держави, над яким працювали “і наші дипломати, і спецслужби України, і партнерські спецслужби”.

“Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії – це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю… Спочатку на заваді стояли інтенсивні бойові дії на території Сирії, а потім діяло суттєве обмеження через пандемію. Відсутність єдиних центрів влади в регіоні, геополітичні торги, постійні зміни позицій партнерів. Все це ускладнювало роботу. Але нам вдалося. Вдасться витягнути й інших. Ключове. Україна завжди повертатиме додому всіх своїх громадян, якими б вони не були і де б не потрапили в біду. Це аксіома. Спочатку – додому, а потім уже розбираємося по суті”, – наголосив Зеленський.