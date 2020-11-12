Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив у шоу “Хард з Влащенко”.

За словами міністрі, наразі мета уряду — не зменшити щодобовий приріст хворих, а зупинити зростання кількості інфікованих.

Очікується, що ситуація буде важкою до квітня 2021 року.

“Ми будемо достатньо важко проходити цей період. Вважаємо, що до квітня. І мова зараз не іде про те, чи в змозі ми його пройти легко. Ні, ми будемо проходити його важко. Головне зараз (як би це не звучало) — з якими людськими втратами ми його пройдемо. Наше завдання, щоб кількість втрат, жертв COVID-19 щонайменшою”, — сказав Степанов.