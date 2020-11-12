Про це очільник МОЗ Максим Степанов заявив у шоу “Хард з Влащенко”.
За словами міністрі, наразі мета уряду — не зменшити щодобовий приріст хворих, а зупинити зростання кількості інфікованих.
Очікується, що ситуація буде важкою до квітня 2021 року.
“Ми будемо достатньо важко проходити цей період. Вважаємо, що до квітня. І мова зараз не іде про те, чи в змозі ми його пройти легко. Ні, ми будемо проходити його важко. Головне зараз (як би це не звучало) — з якими людськими втратами ми його пройдемо. Наше завдання, щоб кількість втрат, жертв COVID-19 щонайменшою”, — сказав Степанов.
- Нагадаємо, за 10 листопада в Україні підтвердили 10 611 нових випадків COVID-19. Загалом від початку епідемії коронавірусу в Україні захворіли вже майже 490 тисяч осіб, 8947 пацієнтів з підтвердженим інфікуванням коронавірусом загинули.
- 11 листопада Кабінет Міністрів України запровадив жорсткий “карантин вихідного дня”.Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні матимуть працювати лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.
- На думку уряду та президента Володимира Зеленського, запровадження “карантину вихідного дня” на декілька тижнів допоможе покращити епідситуацію в країні і уникнути жорсткого локдауну.