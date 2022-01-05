Сполучені Штати Америки спільно з Європейським Союзом намітили два шляхи впливу на Путіна: дипломатія та стримування з масштабними втратами для РФ у разі ескалації агресії. При цьому складність розв'язання питання полягає у небажанні Росії домовлятись.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Вашингтоні, котру транслював YuoTube-канал Державного департаменту США.

На зустрічі обговорили, зокрема, майбутні перемовини США та Росії на тлі концентрації російських військ на окупованих територіях та поблизу кордонів України.

За словами держсекретаря, США вже декілька тижнів інтенсивно працюють із союзниками та партнерами, зокрема із G7, НАТО та ЄС, над розробкою санкцій для протидії Росії.

“Я не буду оголошувати їх публічно. Але можу сказати вам з упевненістю, що вже виконана величезна робота. Існує дуже сильна координація та співпраця”, – зауважив Ентоні Блінкен.

При цьому він наголосив на необхідності деескалації ситуації для початку “продуктивних перемовин”. Обговорюючи можливі важелі впливу на РФ, Блінкен згадав про “Північний потік-2”.

“Дуже важко уявити, щоб газ пішов цим трубопроводом і він став робочим, якщо Росія поновить збройну агресію”, – зауважив державний секретар США.

Однак Блінкен визнав, що основне питання полягає в тому, чи серйозно Росія налаштована на дипломатичні зусилля та деескалацію.

“Досить важко досягнути будь-якого справжнього прогресу в будь-якому з напрямків перемовин в атмосфері ескалації та загрози, коли до голови України приставлене дуло пістолета”, – сказав держсекретар.

Проте він наголосив на тому, що найефективнішою відповіддю та найефективнішим інструментом протидії російській агресії є сильна трансатлантична солідарність.