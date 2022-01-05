Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Вашингтоні, котру транслював YuoTube-канал Державного департаменту США.
На зустрічі обговорили, зокрема, майбутні перемовини США та Росії на тлі концентрації російських військ на окупованих територіях та поблизу кордонів України.
За словами держсекретаря, США вже декілька тижнів інтенсивно працюють із союзниками та партнерами, зокрема із G7, НАТО та ЄС, над розробкою санкцій для протидії Росії.
“Я не буду оголошувати їх публічно. Але можу сказати вам з упевненістю, що вже виконана величезна робота. Існує дуже сильна координація та співпраця”, – зауважив Ентоні Блінкен.
При цьому він наголосив на необхідності деескалації ситуації для початку “продуктивних перемовин”. Обговорюючи можливі важелі впливу на РФ, Блінкен згадав про “Північний потік-2”.
“Дуже важко уявити, щоб газ пішов цим трубопроводом і він став робочим, якщо Росія поновить збройну агресію”, – зауважив державний секретар США.
Однак Блінкен визнав, що основне питання полягає в тому, чи серйозно Росія налаштована на дипломатичні зусилля та деескалацію.
“Досить важко досягнути будь-якого справжнього прогресу в будь-якому з напрямків перемовин в атмосфері ескалації та загрози, коли до голови України приставлене дуло пістолета”, – сказав держсекретар.
Проте він наголосив на тому, що найефективнішою відповіддю та найефективнішим інструментом протидії російській агресії є сильна трансатлантична солідарність.
- Нагадаємо, раніше Путін заявив, що він обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.
- При цьому, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс заявив, що Росії не вдасться повторити сценарій 2014 року у разі атаки на Україну. Він зазначив, що українська армія значно краще підготовлена, а у суспільстві є патріоти, котрі захищатимуть країну.
- Також міністри закордонних справ G7 попередили Росію про руйнівні наслідки її нападу на територію України.
- 16 грудня Європарламент ухвалив резолюцію, якою засуджується нарощування російських військ біля кордонів України. Євродепутати вимагали негайно припинити погрожувати Україні.
- Окремо виступили й очільники міністерств оборони Німеччини та Литви зі спільною заявою про те, що Росії не можна давати можливість організовувати поділ Європи на “сфери впливу” чи вказувати партнерам НАТО, як їм будувати свою політику.
- Також США назвали умови для діалогу з Російською Федерацією. Відповідно до них, прогрес у питанні перемовин може відбутися лише в умовах деескалації конфлікту.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- Своєю чергою НАТО збереться на позачергове засідання для обговорення нарощування військової присутності Росії поблизу кордонів України. Засідання відбудеться 7 січня 2022 року.
- Проте, Раміс Юнус пояснив, що Путін посилює свою риторику для того, щоб виторгувати щось у Заходу.
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Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що США та НАТО не мають давати обіцянок Росії щодо подальшого нерозширення Альянсу.
- Також повідомлялось, що адміністрація Байдена та її європейські союзники розпочинають серію зустрічей, спрямованих на те, щоб показати Росії, що вторгнення в Україну зустріне рішучу відповідь. США закликають до об’єднання навколо підтримки України.