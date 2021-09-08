Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт ухилився від запитання про виклик до збірної України з футболу гравців, які виступають в чемпіонаті Російської Федерації.

Про це йшлося в етері програми “Мокрик По Живому“.

Як відомо, виконувач обов’язків головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков заявив, що не розглядає співпрацю з гравцями, які виступають за російські команди.

Ведучий програми Данило Мокрик запитав у Гутцайта, чи підтримує він таку позицію, на що міністр зазначив:

“Складно відповісти на це запитання. Якщо наш гравець – реально сильний футболіст, буде потім представляти Україну на чемпіонаті світу або Європи, заб’є один з найважливіших для нас голів, і потім український стяг буде підніматися в світі чи у Європі. Знаєте, таке складне запитання. Але потрібно дивитися, якщо це реально футболіст, він допоможе команді пройти далі, щоб Україна була на подіумі, то напевно… Нам потрібно, щоб Україна була на подіумі”.

Крім того, на уточнювальне запитання про те, що виклик до збірної України гравців з РФ може бути навіть, незважаючи на те, що цей футболіст заробляє гроші в Росії, платить там податки, зокрема, на їхню армію, Гутцайт ухилився від відповіді.

“Дивіться, це таке складне питання. Я вам дякую за таке складне питання, над яким потрібно реально думати. Тут відразу не відповіси. Складно відповісти. Я взагалі дивлюся на те, що я розумію, що є контракт, гроші. Але для мене більше Батьківщина – в серці, це потрібно розуміти. Це потрібно розуміти, не завжди гроші стоять на першому місці для нас. Тому що я ж був спортсменом, розумію, коли, наприклад, у пострадянський час не було грошей на тренувальні збори, на змагання. І у мене був виклик теж поїхати або в Росію, пропонували мені, чи в США, де моя родина. Тому, ви знаєте, я обрав для себе не гроші, а жити й працювати на батьківщині. Для кожного це такий виклик. Для мене виклик також. Для кожної людини потрібно дивитися особисто”, – сказав він.

(На відео з 6:09)