П'ятий Президент України Петро Порошенко в етері канадського телеканалу CBC News закликав не довіряти заявам Путіна щодо припинення штурму "Азовсталі" у Маріуполі й загалом не вірити російському президенту. За його словами, мета Кремля – знищення України.

Про це він повідомив в етері CBC News.

“Путін ніколи не каже правду. Не має значення, про що він говорить: чи про припинення вогню, чи про звільнення заручників, чи про “їхтамнєт”, що там немає російських військ. Путін продовжує наступ на Маріуполь”, – констатував Порошенко.

Він додав, що завдяки героїчним зусиллям українських морських піхотинців, бійців Національної гвардії, які майже 60 днів без їжі, без води, без амуніції, Маріуполь продовжує протистояти російським військам.

“Більше ніж 12 тисяч російських військових зв’язані у Маріуполі завдяки діям українських героїв”, – сказав п’ятий Президент.

На жаль, у Маріуполі залишається багато цивільних. Багато жінок та дітей були зґвалтовані та вбиті. Порошенко запропонував канадцям подивитися на повністю знищений Маріуполь.

“Буде дуже складно знайти компромісні домовленості між Україною та Росією, тому що Путін хоче бачити всіх нас мертвими. А ми хочемо жити, хочемо вижити. Путін хоче стерти Україну з мапи світу. А ми маємо тисячолітню історію і ми хочемо бути європейською нацією, вільною та демократичною”, – наголосив Петро Порошенко.

Водночас він подякував уряду Канади за підтримку України та закликав державу ухвалити акт про ленд-ліз.

“Нам необхідний акт про ленд-ліз. Саме такий, який був під час Другої світової війни. Необхідне сьогодні є все – від продовольства до амуніції, включно з важкою зброєю, важкими гаубицями, важкими мінометами, боєприпасами. Можете собі уявити, що майбутнє світу залежить всього лише від 300 танків, 1 000 бронемашин, 500 гаубиць та 100 винищувачів”, – пояснив Порошенко.

П’ятий президент зауважив, що під час зустрічі G7 міністерка фінансів Канади Христя Фріланд була однією з тих, хто виступив з ініціативою надання України фінансової допомоги обсягом 24 мільярдів доларів.

“Думаю, що це прекрасна ідея, якби Христя Фріланд була у складі Ради донорів для супроводу використання цих коштів”, – запропонував Порошенко.

Він також запросив Христю Фріланд та прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо відвідати Україну.