Голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що склади боєприпасів в Балаклії були підірвані зсередини.

Про це Арахамія розповів на брифінгу.

“З 2017 року основною версією чомусь було придумано і слідчі СБУ це розслідували, що прилетів російський безпілотник і все знищив”, – нагадав він.

За словами голови фракції, дана версія завжди викликала багато питань, проте ті, хто виступав проти неї, раніше “магічно” звільнялися.

“Висновок нашої тимчасово слідчої комісії чітко говорить, що ця версія є неправдивою. І основна версія, що це був підрив зсередини”, – підкреслив він.

Арахамія заявив, що доказами підриву зсередини є близько десяти прямокутних слідів, знайдених слідчими. На дні цих ям були знайдені речовини, характерні для підривних зарядів.

Голова фракція також висловив припущення, що причиною підриву складів могли стати “майнові недоліки, які розслідувалися на складах відразу перед пожежами”.