6 квітня в Україні посилили карантинні обмеження, серед яких і знаходження в громадських місцях. Вулицею можна пересуватися лише вдвох.

#Букви дізналися, чи стосується це правило пересування на приватному автомобілі.

За словами начальника управління патрульної поліції Києва Юрія Зозулі, обмеження на кількість осіб, які їдуть в приватному автомобілі, не встановлені.

При цьому важливо розум, що усі пасажири та водій повинні мати засоби індивідуального захисту.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що у разі катастрофічного зростання заражень коронавірусом у столиці введуть заборону на пересування на автомобілях.

“У випадку, якщо у нас буде поширюватися ця хвороба і досить сильно, якщо ми побачимо кратне збільшення, то для того, щоб не було інфекційного вибуху, де можуть бути інфіковані тисячі або десятки тисяч людей, ми однозначно будемо приймати більш жорсткі правила. І може бути взагалі припинено пересування вулицями нашого міста для приватного транспорту“, – наголосив Кличко.

Пізніше міський голова ще раз повторив свою тезу, що якщо і далі буде продовжуватися недотримання правил, держава може ввести суворі обмеження.

“Зрозуміло, що тоді вони будуть і в Києві. Коли будуть їздити тільки ті, хто забезпечує життєдіяльність міста”, – сказав мер.

Нагадаємо, що за порушення правил карантину передбачений штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила і норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути і кримінальна відповідальність.