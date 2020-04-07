Про це розповідають #Букви.
Так, в роз’ясненні постанови Кабінету Міністрів №211 зазначається наступне: “Як і раніше, ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ,ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною”.
Власник собаки повинен бути в масці.
Варто зазначити, що після повернення додому слід помити собаці лапи і ті місця, де вона контактувала з будь-якими поверхнями.
- За першу добу посиленого карантину поліцейські склали 192 адміністративних протоколи за порушення заходів самоізоляції.
- Також #Букви дізналися скільки людей можуть їхати на авто в умовах посиленого карантину.