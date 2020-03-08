Про це повідомляють #Букви.
Уточнюється, що згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України 1-е і 9-е травня є офіційними державними вихідними.
1-го травня відзначається Міжнародний день солідарності трудящих. У 2020-му році він випадає на п’ятницю, тому українці відпочиватимуть три дні поспіль – 1-го, 2-го і 3-го травня.
9-го травня в Україні відзначають День перемоги. У 2020-му році свято припадає на суботу, тому понеділок 11-го травня також буде вихідним. Таким чином, українці також відпочиватимуть три дні поспіль – 9-го, 10-го і 11-го травня.
В цілому, протягом 2020 року календар свят в Україні передбачає 12 додаткових вихідних.
- Нагадаємо, що під час великодніх свят у 2020 році українці відпочиватимуть три дні.