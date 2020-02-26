У США у віці 103 років помер один з найвідоміших американських гангстерів, Джон "Сонні" Францезе.

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Сонні помер в нью-йоркській лікарні.

Францезе був другим у злочинній сім’ї Коломбо в Нью-Йорку аж до 90-х років, і прокурори називали його одним з найстрашніших вбивць мафії.

Він народився 6 лютого 1917 року в італійському місті Неаполі, молодший з 19 братів і сестер. Виріс Францезе в Брукліні, де його батько керував пекарнею.

Після закінчення середньої школи Францезе працював в пекарні, а потім його закликала до армії в 1942 році.

Але в тому ж році його звільнили через його “явних тенденцій до вбивства”.

Повернувшись в Бруклін, його бійки і захоплення боксом привернуло увагу організації мафіозі Джузеппе “Джо” Профачі, однією з п’яти оригінальних нью-йоркських мафіозних сімей, а пізніше відомої як злочинна сім’я Коломбо.

Францезе неодноразово судили, в тому числі за пограбування банків і вбивства. Останній раз він отримав тюремний термін в 2011 році, але вже в 2017-му його звільнили через похилий вік.

У Францезе залишилися троє синів, дві дочки і багато онуків і правнуків.