Про це повідомляють із посиланням на свої джерела в УПЦ видання ZAXID.NET і “24 канал”.
“Помер від коронавірусу монах із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духівником!” – повідомили джерела “24 каналу”.
Варто зазначити, що на сайті Лаври є повідомлення про смерть архімандрита Нектарія. Вказано, що він помер сьогодні на 74-му році життя “після тривалої хвороби”.
Видання ZAXID.NET і “24 канал” також оприлюднили інформацію, що настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, у якого є підозра на коронавірус, через погіршення самопочуття нібито госпіталізований до Олександрівської лікарні столиці. Раніше в ЗМІ повідомляли, що він перебував на самоізоляції.
4 квітня на сайті Лаври з’явилося повідомлення, що священнослужителі обителі пройшли тестування на коронавірус. Також було опубліковано оголошення, що Лавра терміново закривається на карантин. З 4 квітня всі служби вирішили проводити виключно в закритому режимі без допуску віруючих.
- Раніше в Мережі з’явилася інформація, що у настоятеля Києво-Печерської Лаври митрополита РПЦ в Україні Павла, який закликав не обмежувати церковні служби через коронавірус, виявили COVID-19.
- Інформація про спалах коронавірусу в Києво-Печерській Лаврі з’явилася ввечері 5 квітня. Наступного дня було офіційно повідомлено про чотирьох хворих. 9 квітня стало відомо, що у Лаврі коронавірус підтвердили ще у 26 осіб.