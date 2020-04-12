У Києві помер монах Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), архімандрит Києво-Печерської Лаври Нектарій, у якого раніше був діагностований коронавірус COVID-19.

Про це повідомляють із посиланням на свої джерела в УПЦ видання ZAXID.NET і “24 канал”.

“Помер від коронавірусу монах із Києво-Печерської лаври, архімандрит Нектарій, який був видатним духівником!” – повідомили джерела “24 каналу”.

Варто зазначити, що на сайті Лаври є повідомлення про смерть архімандрита Нектарія. Вказано, що він помер сьогодні на 74-му році життя “після тривалої хвороби”.

Видання ZAXID.NET і “24 канал” також оприлюднили інформацію, що настоятель Києво-Печерської Лаври митрополит Павло, у якого є підозра на коронавірус, через погіршення самопочуття нібито госпіталізований до Олександрівської лікарні столиці. Раніше в ЗМІ повідомляли, що він перебував на самоізоляції.

4 квітня на сайті Лаври з’явилося повідомлення, що священнослужителі обителі пройшли тестування на коронавірус. Також було опубліковано оголошення, що Лавра терміново закривається на карантин. З 4 квітня всі служби вирішили проводити виключно в закритому режимі без допуску віруючих.