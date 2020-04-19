Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

Святкові богослужіння проводилися в 13 658 храмах у всіх регіонах країни. За порядком стежили 26 500 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії.

“Участь у богослужіннях взяли майже 130 000 громадян. І сьогодні ми можемо говорити про те, що громадяни проявили правову свідомість і дослухалися до наших закликів дотримуватися карантинних обмежень. Утім впродовж доби зафіксовано випадки присутності понад 10 вірян у храмах, у тому числі без засобів індивідуального захисту у 19-ти культових спорудах на території 13-ти областей. Поліцейські склали три адміністративні протоколи та розпочали одне кримінальне провадження. Решта матеріалів ретельно вивчається для прийняття законного рішення”, – повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Так, поліцейські склали три адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення в Запорізькій, Рівненській і Чернігівській областях.