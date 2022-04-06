Служба безпеки України вкотре оприлюднила запис перехопленої розмови російського окупанта з рідними. Цього разу завдяки перехопленню СБУ дізналась, що родичі окупантів пишуть їм листи з проханням скоріше вбивати українців.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Російський окупант Валерій Бабаєв вирішив подзвонити до родички. Розмова почалась зі слів “здорова, крысообразная”, а далі Бабаєв почав розповідати про те, як у школі його молодшої сестри збирали гуманітарну допомогу російським загарбникам.

Сестра Валерія Бабаєва, Ліза, вирішила відправити братові шкарпетки та лист.

“Бабаєв Валерій, пише тобі Бабаєва Єлизавета. Прошу тебе, скоріше вбивай усіх українців та їдь додому”, – мовиться у листі Лізи.

Окупант зі сміхом додав, що коли цього листа прочитала його мама, то вона “офігела”. Водночас родичка Бабаєва відповіла, що “Ліза все правильно написала” та перепитала, кому у російських школах збирають гуманітарну допомогу: українцям чи солдатам із РФ.

На це окупант Бабаєв наголосив, що допомогу збирають для російських солдатів.

“Ну й правильно, пішли вони нах*р, ці люди”, – відповіла співрозмовниця.