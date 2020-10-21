«Скоро не лише беху відберуть»: Дубінський знову порушив правила дорожнього руху

Про це повідомив журналіст проєкту “Бігус” Максим Опанасенко на своїй Facebook-сторінці.
За попередніми даними, авто Дубінського перевищило швидкість на проспекті Героїв Сталінграду, 25. Порушення зафіксували 21 жовтня о 10:45.
“Схоже, скоро не лише “беху” відберуть”, – іронічно написав Опанасенко, згадавши недавній інцидент з евакуацією іншого авто нардепа.
Варто зазначити, що Дубінський оперативно відповів на цей допис. Нардеп підтвердив, що це дійсно його авто, а також пообіцяв найближчим часом заплатити штраф.
“Спасибі. Зараз заплатимо. Скажіть, Максиме, а Ви зі своєї зарплати податки платите?” – прокоментував Дубінський.
На це журналіст відповів, що веде свою трудову діяльність чесно та сплачує податки. Після цього нардеп опублікував скріншот з прізвищем Опанасенка та певними числами, однак поки не розшифрував документ.
- Раніше народний депутат від “Слуги народу” Олександр Дубінський обізвав журналіста проєкту “Бігус” за те, що він сфотографував припаркований із порушенням автомобіль нардепа.