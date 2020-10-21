«Скоро не лише беху відберуть»: Дубінський знову порушив правила дорожнього руху

Народний депутат від монобільшості Олександр Дубінський знову порушив правила дорожнього руху. Цього разу авто нардепа перевищило швидкість.

Про це повідомив журналіст проєкту “Бігус” Максим Опанасенко на своїй Facebook-сторінці.

За попередніми даними, авто Дубінського перевищило швидкість на проспекті Героїв Сталінграду, 25. Порушення зафіксували 21 жовтня о 10:45.

“Схоже, скоро не лише “беху” відберуть”, – іронічно написав Опанасенко, згадавши недавній інцидент з евакуацією іншого авто нардепа.

Варто зазначити, що Дубінський оперативно відповів на цей допис. Нардеп підтвердив, що це дійсно його авто, а також пообіцяв найближчим часом заплатити штраф.

“Спасибі. Зараз заплатимо. Скажіть, Максиме, а Ви зі своєї зарплати податки платите?” – прокоментував Дубінський.

На це журналіст відповів, що веде свою трудову діяльність чесно та сплачує податки. Після цього нардеп опублікував скріншот з прізвищем Опанасенка та певними числами, однак поки не розшифрував документ.