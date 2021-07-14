Народні депутати від пропрезидентської партії "Слуга народу" влаштували справжню дискусію в чаті через законопроєкт щодо діяльності Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відповідне листування вдалося зафіксувати фотокореспонденту #Букв.

Йдеться про законопроєкт №5431, який Верховна Рада напередодні підтримала в першому читанні на позачерговому засіданні. Під час обговорення документа нардепи зазначали, що він містить корупційні ризики, оскільки ним пропонується надати АМКУ невластиві йому функції (про деталі проєкту закону можна прочитати за посиланням).

Попри це, законопроєкт №5431 було схвалено за основу 245 голосами.

Не менш активна дискусія відбувалася і чатах “слуг народу”. Саме її вдалося зафіксувати кореспонденту #Букв.

Так, в офіційному чаті фракції нардеп-“слуга” Олександр Федієнко закликав колег “бути обережними” з ініціативами щодо АМКУ. Він зазначив, що Антимонопольний комітет за своїми функціями “скоро замінить навіть РНБО”.

“Слухайте, в нас АМКУ скоро замінить навіть РНБО. Куди вже жорсткіше? Хто не знає, в нас усі силові структури мають право брати дані в оператора за рішенням суду, і лише АМКУ (колись їм протягнули цю норму) може без рішення суду! При цьому, маючи такі штрафи, вони дуже їх використовують, не розуміючи самі, що просять. Сорі, але з АМКУ потрібно з ініціативами обережно”, – наголосив Федієнко.

Йому заперечила депутатка від “СН” Роксолана Підласа, котра, до слова, доповідала законопроєкт №5431 у залі засідань Ради.

“При цьому в нас усі порушники “посилають” АМКУ куди подалі, навіть коли на них накладається штраф. Дійсно, куди вже жорсткіше”, – парирувала Підласа.

З нею не погодився ні Федієнко (зі словами “Та годі, не помітив”), ні кілька інших нардепів-“слуг”.

Водночас депутат-“слуга” Андрій Холодов нагадав колегам по фракції, що їм потрібно виконувати “програму президента”.

“Якщо ми не будемо активно підтримувати реформу АМКУ, то ніколи не виконаємо програму президента з демонополізації… Ми з таким завданням прийшли до ВРУ…”, – написав він.

В іншому чаті депутатка від “СН” Марина Бардіна зазначила, що про законопроєкт №5431 кажуть, що він “корупційний”, проте сама вона “не розбиралася з деталями”.

У відповідь ще одна представниця “Слуги народу” Тетяна Циба переслала коментар Федієнка щодо повноважень АМКУ.

“Законопроєкт надає АМКУ широкі повноваження, зокрема такі, що властиві органам слідства та стосуються кримінального процесу (обшуки, збирання доказів). І хоча повноваження АМКУ щодо обшуку будуть обмежені на підставі рішення господарського суду, ці функції невластиві АМКУ”, – наголосила на додачу Циба.