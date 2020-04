View this post on Instagram

Спасибо всем, кто переживал и молился за меня. Для меня это очень ценно и молитва для меня – лучшее лекарство. ⠀ Для тех, кто, возможно, не знает, у меня диагностировали коронавирус. Позже, как осложнение, появилась пневмония. Сейчас мне уже лучше, поэтому я решил рассказать о симптомах и лечении, чтобы вы имели представление об этом вирусе. ⠀ Когда я прилетел из Европы, сразу сдал тесты в частных лабораториях, которые дали отрицательный результат. Симптомов у меня не было. Они проявились только спустя 8 дней после приезда. Появилась невысокая температура, слабость, начала болеть голова и появилась тяжесть в области глаз. ⠀ К этому времени я самоизолировался и общался с врачом по телефону. ⠀ Через несколько дней мое состояние ухудшилось, я снова сдал тест, который отправили в Германию. Его результаты получил уже в Александровской больнице в Киеве, где я лежал две недели. Пока я там был, держалась температура. Несколько дней я был в тяжёлом состоянии. ⠀ Я принимал антибиотики Кларитромицин и Меропенем и противовирусные препараты. Но знайте, что одного рецепта нет. Врач назначает каждому индивидуальное лечение. ⠀ Как только вы почувствовали симптомы – должны немедленно самоизолироваться и сообщить об этом всем, с кем общались, и уведомить врача. ⠀ Публичные люди еще больше ответственны за происходящее. Как бы мне не хотелось выносить здоровье семьи на публичное обсуждение, я сразу заявил о своём состоянии здоровья и о подтверждении коронавируса у супруги. ⠀ Сейчас мое здоровье стабилизировалось. Меня выписали из больницы, чтобы освободить место тем, кому оно нужнее. Я нахожусь дома в самоизоляции. ⠀ Я прошу каждого из вас не относится к коронавирусу скептически и думать о том, что это не может с Вами произойти. Почти вся больница, где я находился была переполнена людьми с подтверждённым диагнозом и с подозрениями на него. Люди были и в тяжёлом, и критическом состоянии, некоторые умирали. И это не всегда были пожилые люди. Поэтому нам надо осознать реальность. ⠀ Наша задача – носить маску и перчатки, не выходить из дома без необходимости, помогать пожилым. Берегите себя и близких. Крепкого здоровья всем!