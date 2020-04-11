Відповідний пост він опублікував в Instagram.

Як повідомлялося раніше, у дружини заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача підтвердили інфікування коронавірусом COVID-19. 21 березня через погіршення самопочуття Скоробагач був госпіталізований в лікарню, де медики встановили, що він також хворий на коронавірусну інфекцію.

Тепер, за 2,5 тижні, його виписали з лікарні. Зараз він знаходиться на самоізоляції вдома.

“Хочу сказати, що почуваюся добре. Нещодавно виписався з лікарні, перебуваю на самоізоляції. […] Не приховую, був у важкому стані, але вже йду на поправку”, — розповів Скоробагач у відеозверненні.

У пості він поділився інформацією про те, які симптоми хвороби у нього були, як був поставлений діагноз та які методи лікування використовували його лікарі.

“У мене діагностували коронавірус. Пізніше, як ускладнення, з’явилася пневмонія. […] Коли я прилетів з Європи, відразу здав тести в приватних лабораторіях, які дали негативний результат. Симптомів у мене не було. Вони проявилися тільки за 8 днів після приїзду. З’явилася невисока температура, слабкість, почала боліти голова та з’явилася тяжкість в області очей. До цього часу я самоізолювався та спілкувався з лікарем телефоном. ⠀

За кілька днів мій стан погіршився, я знову здав тест, який відправили до Німеччини. Його результати отримав вже в Олександрівській лікарні в Києві, де я лежав два тижні. Поки я там був, трималася температура. Кілька днів я був у тяжкому стані. Я приймав антибіотики “Кларитромицин” та “Меропенем” і противірусні препарати. Але знайте, що єдиного рецепту немає. Лікар призначає кожному індивідуальне лікування”, — написав він.

Скоробагач закликав усіх, хто відчуває симптоми коронавірусної хвороби, негайно самоізолюватись та повідомити про це всім, з ким спілкувалися, та лікарю.

“Публічні люди ще більше відповідальні за те, що відбувається. Як би мені не хотілося виносити здоров’я сім’ї на публічне обговорення, я відразу заявив про свій стан здоров’я і про підтвердження коронавірусу у дружини”, — зазначив він.

Підводячи підсумки, заступник голови облради порекомендував всім “ставитися доволі серйозно до цієї пандемії”, а також не нехтувати правилами безпеки, яких рекомендують дотримуватися влада та медики.

“Я прошу кожного з вас не ставитися до коронавірусу скептично та думати про те, що це не може з Вами статися. Майже вся лікарня, де я знаходився, була переповнена людьми з підтвердженим діагнозом та з підозрами на нього. Люди були і в тяжкому, і критичному стані, деякі вмирали. І це не завжди були люди похилого віку. Тому нам треба усвідомити реальність. Наше завдання — носити маску і рукавички, не виходити з дому без необхідності, допомагати літнім. Бережіть себе і близьких. Міцного здоров’я всім!”, — додав він.