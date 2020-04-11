Відповідний пост він опублікував в Instagram.
Як повідомлялося раніше, у дружини заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача підтвердили інфікування коронавірусом COVID-19. 21 березня через погіршення самопочуття Скоробагач був госпіталізований в лікарню, де медики встановили, що він також хворий на коронавірусну інфекцію.
Тепер, за 2,5 тижні, його виписали з лікарні. Зараз він знаходиться на самоізоляції вдома.
“Хочу сказати, що почуваюся добре. Нещодавно виписався з лікарні, перебуваю на самоізоляції. […] Не приховую, був у важкому стані, але вже йду на поправку”, — розповів Скоробагач у відеозверненні.
У пості він поділився інформацією про те, які симптоми хвороби у нього були, як був поставлений діагноз та які методи лікування використовували його лікарі.
“У мене діагностували коронавірус. Пізніше, як ускладнення, з’явилася пневмонія. […] Коли я прилетів з Європи, відразу здав тести в приватних лабораторіях, які дали негативний результат. Симптомів у мене не було. Вони проявилися тільки за 8 днів після приїзду. З’явилася невисока температура, слабкість, почала боліти голова та з’явилася тяжкість в області очей. До цього часу я самоізолювався та спілкувався з лікарем телефоном. ⠀
За кілька днів мій стан погіршився, я знову здав тест, який відправили до Німеччини. Його результати отримав вже в Олександрівській лікарні в Києві, де я лежав два тижні. Поки я там був, трималася температура. Кілька днів я був у тяжкому стані. Я приймав антибіотики “Кларитромицин” та “Меропенем” і противірусні препарати. Але знайте, що єдиного рецепту немає. Лікар призначає кожному індивідуальне лікування”, — написав він.
Скоробагач закликав усіх, хто відчуває симптоми коронавірусної хвороби, негайно самоізолюватись та повідомити про це всім, з ким спілкувалися, та лікарю.
“Публічні люди ще більше відповідальні за те, що відбувається. Як би мені не хотілося виносити здоров’я сім’ї на публічне обговорення, я відразу заявив про свій стан здоров’я і про підтвердження коронавірусу у дружини”, — зазначив він.
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Підводячи підсумки, заступник голови облради порекомендував всім “ставитися доволі серйозно до цієї пандемії”, а також не нехтувати правилами безпеки, яких рекомендують дотримуватися влада та медики.
“Я прошу кожного з вас не ставитися до коронавірусу скептично та думати про те, що це не може з Вами статися. Майже вся лікарня, де я знаходився, була переповнена людьми з підтвердженим діагнозом та з підозрами на нього. Люди були і в тяжкому, і критичному стані, деякі вмирали. І це не завжди були люди похилого віку. Тому нам треба усвідомити реальність. Наше завдання — носити маску і рукавички, не виходити з дому без необхідності, допомагати літнім. Бережіть себе і близьких. Міцного здоров’я всім!”, — додав він.
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Спасибо всем, кто переживал и молился за меня. Для меня это очень ценно и молитва для меня – лучшее лекарство. ⠀ Для тех, кто, возможно, не знает, у меня диагностировали коронавирус. Позже, как осложнение, появилась пневмония. Сейчас мне уже лучше, поэтому я решил рассказать о симптомах и лечении, чтобы вы имели представление об этом вирусе. ⠀ Когда я прилетел из Европы, сразу сдал тесты в частных лабораториях, которые дали отрицательный результат. Симптомов у меня не было. Они проявились только спустя 8 дней после приезда. Появилась невысокая температура, слабость, начала болеть голова и появилась тяжесть в области глаз. ⠀ К этому времени я самоизолировался и общался с врачом по телефону. ⠀ Через несколько дней мое состояние ухудшилось, я снова сдал тест, который отправили в Германию. Его результаты получил уже в Александровской больнице в Киеве, где я лежал две недели. Пока я там был, держалась температура. Несколько дней я был в тяжёлом состоянии. ⠀ Я принимал антибиотики Кларитромицин и Меропенем и противовирусные препараты. Но знайте, что одного рецепта нет. Врач назначает каждому индивидуальное лечение. ⠀ Как только вы почувствовали симптомы – должны немедленно самоизолироваться и сообщить об этом всем, с кем общались, и уведомить врача. ⠀ Публичные люди еще больше ответственны за происходящее. Как бы мне не хотелось выносить здоровье семьи на публичное обсуждение, я сразу заявил о своём состоянии здоровья и о подтверждении коронавируса у супруги. ⠀ Сейчас мое здоровье стабилизировалось. Меня выписали из больницы, чтобы освободить место тем, кому оно нужнее. Я нахожусь дома в самоизоляции. ⠀ Я прошу каждого из вас не относится к коронавирусу скептически и думать о том, что это не может с Вами произойти. Почти вся больница, где я находился была переполнена людьми с подтверждённым диагнозом и с подозрениями на него. Люди были и в тяжёлом, и критическом состоянии, некоторые умирали. И это не всегда были пожилые люди. Поэтому нам надо осознать реальность. ⠀ Наша задача – носить маску и перчатки, не выходить из дома без необходимости, помогать пожилым. Берегите себя и близких. Крепкого здоровья всем!
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