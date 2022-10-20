Через регулярні атаки росіян на енергетичні об'єкти інфраструктури України у державі запроваджують обмеження постачання електроенергії.

Про це повідомляють #Букви.

20 жовтня всіх українців закликають до обмеженого використання електроенергії у період з 7:00 по 23:00.

Згідно з інформацією президента України Володимира Зеленського. внаслідок цих обстрілів в Україні пошкоджено близько 40% енергетичної інфраструктури. Щоб вберегти працюючу енергосистему від навантажень, українців закликають до серйозних заощаджень, максимально обмеживши використання електроприладів.

Обмеження запроваджують й на інших рівнях. До прикладу, у низці українських міст скоротять кількість електротранспорту на рейсах та відімкнуть вуличне освітлення. Підприємців також просять дотримуватись заощаджень і вимикати підсвічування на своїх закладах.

В Укренерго попередили, що протягом дня можливі тимчасові відключення електроенергії в різних містах. Дізнатись про них можна на сайтах регіональних обленерго.

Які обмеження діятимуть сьогодні в регіонах?

На Київщині, за повідомленням голови ОВА Олексія Кулеби, відсьогодні буде обмежено використання вуличного освітлення. Також він закликав мешканців зарядити телефони, ноутбуки, пауербанки, адже в області діятимуть й тимчасові відключення.

Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних підприємців, власників рекламних площин, магазинів, кафе та ресторанів максимально економити на освітленні вивісок та екранів.

Також він попередив, що сьогодні у Києві працюватимуть лише 21 з 38 тролейбусних маршрутів

“З переліком маршрутів, де відбудеться заміна транспорту, можна ознайомитися на сайті міської влади”, – попередив Кличко.

Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області сьогодні запровадили графік обмеження споживання електричної енергії та графік обмеження потужності для промислових споживачів.

Щодо побутових користувачів, то на даний час тимчасові відключення електроенергії не застосовуватимуться.

У Вінниці та області вводяться графіки обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ). Обмеження поки що стосуються промислових споживачів, які мають зменшити потужність використання електроенергії згідно з розробленим графіком. Вони діятимуть з 07.00 години 20 жовтня до 22.00 години 21 жовтня поточного року.

Мер Вінниці Сергій Моргунов також повідомив, що у місті максимально замінять електротранспорт на автобусний, а також попередив про обмежене використання вуличного освітлення.

У Волинській області 20 та 21 жовтня з 7:00 до 22:00 будуть застосовані графіки обмеження електричної енергії промислових споживачів.

Побутових споживачів закликали з 18:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

У Луцьку, за повідомленням мера Ігоря Поліщука, обмежено вуличне освітлення.

На Дніпропетровщині на даний час графік стабілізаційних відключень не застосовується, однак голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко закликав промислові підприємства, торговельні центри, офіси, побутових споживачів до жорсткої економії електроенергії.

На Житомирщині голова ОВА Віталій Бунечко закликав місцеві органи влади максимально скоротити використання електроенергії для вуличного освітлення, електротранспорту.

“Бізнес та підприємці – зайва ілюмінація на вітринах та рекламних вивісках зараз – це не привертання уваги покупців, а допомога ворогу, який хоче зруйнувати нашу енергосистему”, – додав він.

Голова Закарпатської ОВА Віталій Глагола повідомив, що в регіоні ввели обмеження на споживання електричної енергії для суб’єктів господарювання у період з 7:00 до 23:00.

Обмежити побутове споживання електроенергії також рекомендували фізичним особам.

У Запорізькій області відключень електроенергії сьогодні не заплановано, однак мешканців просять максимально заощаджувати споживання електроенергії протягом дня.

Не планують відключень електроенергії й у Кіровоградській області, однак жителів просять не користуватись потужними електроприладами у денний час доби.

У Миколаївській області протягом 20-21 жовтня 2022 року з 7:00 до 22:00 годину вводяться графіки обмеженого споживання електричної енергії на підприємствах електроенергетики, що знаходяться в оперативно-диспетчерському управлінні Регіонального диспетчерського центру.

В разі неефективності застосування графіків обмеження споживання електричної енергії на вищезазначених підприємствах НЕК Укренерго буде вимушене застосовувати графіки обмеження споживання електричної потужності для всіх споживачів операторів системи розподілу у необхідному обсязі (максимально 5-ть черг).

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич попередив, що 20 жовтня на 60% скоротять кількість електротранспорту у місті. Також буде вимкнено світлофори.

“Врахуйте цю інформацію під час планування своїх поїздок.Водії, будьте уважні та дотримуйтесь правил дорожнього руху”, – написав він.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що в області буде обмежене використання вуличного освітлення. Підприємців він закликав відключати нічну ілюмінацію з вітрин.

За окремим графіком планується відключення від електричної енергії підприємств, які є найбільшими споживачами в Одесі та Одеській області. Звертаємось з проханням мінімізувати використання електроживлення і до населення.

“Планові відключення в Одесі та Одеській області не торкнуться підприємств життєзабезпечення критичної інфраструктури – хлібозаводів, об’єктів охорони здоров’я, станцій швидкої медичної допомоги, підприємств водозабезпечення та водовідведення”, – додав він.

У Полтавській області планових відключень сьогодні не передбачається, проте енергетики Полтавщини закликали споживачів сьогодні, 20 жовтня, максимально зменшити використання електроприладів з 7:00 до 22:00.

Мер Полтави Олександр Мамай попередив, що сьогодні 30% тролейбусів у Полтаві курсуватимуть лише до 10:00 ранку.

В Івано-Франківській області 20 та 21 жовтня, з 7.00 до 23.00 будуть застосовані графіки обмеження споживання електричної енергії для енергомістких промислових споживачів. Загалом ці графіки стосуються лише 20 великих промислових підприємств області.

Побутових споживачів просять максимально обмежити користування електроенергією.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків повідомив, що у місті не працюватиме вуличне освітлення.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в області до 85 виробництв області доведені графіки обмеження електроенергії.

Також у Рівному на 50% скоротять використання електротранспорту.

У Сумській області 20 жовтня, з 7.00 до 23.00, застосовані графіки обмеження споживання електричної енергії для промислових споживачів.

Для побутових споживачів залишається актуальною необхідність мінімізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.

Мер міста Суми Олександр Лисенко повідомив, що о 7:00 зупинено роботу водозаборів – запасіться водою для різних потреб. Слідкуйте за новинами – будуть повідомлення про ті локації, де можна набрати воду, її підвіз здійснюватиме Міськводоканал Сумської міської ради.

Електротранспорт у місті працюватиме до 7:00, а з автономним ходом – до 8:00. У пікові години з 17:00 до 18:00 – планується випуск транспорту з автономним ходом.

Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш попередив про обмежене використання вуличного освітлення в області та закликав тернопільців обмежити поживання електроенергії.

Мер Тернополя Сергій Надал попередив, що у місті можуть відключити тролейбусну мережу.

У Харківській області 20-21 жовтня будуть обмежені обсяги споживання електроенергії для юридичних споживачів Харківської області. Вводити графіки аварійних відключень для побутових споживачів на цей період не планується.

На Хмельниччині тимчасових відключень на даний час не планується, однак в області буде обмежене вуличне освітлення, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

У Черкаській області застосовано графіки аварійних відключень (ГАВ). Час закінчення буде сповіщено додатково. Соціально значимі об’єкти області відключатися від електроживлення не будуть.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав упродовж дня, із 7:00 до 23:00, зменшити використання електроенергії і в побуті, і в бізнесі (серед іншого, обмежте підсвічування рекламних вивісок, банерів, білбордів, моніторів, зовнішнього освітлення фасадів, удома ж вмикайте енергоємні прилади по черзі).

У Чернівцях мер міста Роман Клічік попередив про обмеження вуличного освітлення.

Голова Чернігівської ОВА закликав всіх мешканців Чернігівщини економити споживання електричної енергії.