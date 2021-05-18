Народна депутатка від фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла винесла на громадське обговорення підготовлений до другого читання законопроєкт про реформу Служби безпеки України.

Текст документа вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

Всередині фракції “слуг” сьогодні також анонсували консультації щодо тексту законопроєкту. Відповідне листування в офіційному чаті “СН” зафіксував фотокореспондент #Букв.

Зазначалося, що текст проєкту закону щодо СБУ готовий на “85 – 90%”.

“Важливо, що це сам законопроєкт із інтегрованими поправками. Пунктуацію, граматику ще будуть шліфувати”, – йшлося в повідомленні для нардепів-“слуг”.

Про що законопроєкт?

Йдеться про документ № 3196-д “Про внесення змін до закону України “Про Службу безпеки України” щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ”.

У першому читанні він був проголосований у січні цього року.

Ініціаторами законопроєкту в основному виступили нардепи від “Слуги народу”.

Законопроєкт спрямований “на підвищення інституційної спроможності Служби безпеки України щодо забезпечення державної безпеки й приведення законодавства, що регулює її діяльність, у відповідність із сучасними викликами та загрозами”.

Документ має замінити закони “Про Службу безпеки України” та “Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України”, якими зараз регулюється діяльність СБУ.

Ключові положення:

1. Скорочення кадрів.

У законопроєкті пропонується поступово скоротити штат СБУ до 17 тисяч осіб (у мирний час). На сьогодні чисельність спецслужби сягає близько 27 тисяч осіб (у мирний час) та 31 тис. (в особливий період).

“В особливий період, в умовах надзвичайного стану загальна чисельність Служби безпеки України може бути збільшена відповідним законом до кількості, що відповідає потребам безпекового середовища. На період дії воєнного стану чи стану війни загальна чисельність СБУ визначається Мобілізаційним планом України”, – сказано в документі.

2. Розформування управління “К”.

Унаслідок реформи діяльність СБУ має бути зосереджена на таких ключових напрямках: контррозвідувальна протидія загрозам державній безпеці; боротьба з тероризмом; забезпечення кібербезпеки; захист державного суверенітету та територіальної цілісності; охорона державної таємниці; контррозвідувальний захист об’єктів критичної інфраструктури.

При цьому СБУ відмовиться від невластивих спецслужбі функцій: не буде займатися боротьбою з економічною злочинністю, не розслідуватиме економічні та корупційні злочини.

Зараз у СБУ злочинами в сферах економіки і корупції займаються управління “К” і підрозділи КЗЕ (контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки). У новій структурі спецслужби не буде підрозділів для боротьби з корупцією та економічними злочинами.

Після реформи прокурори та слідчі правоохоронних органів не зможуть залучати співробітників СБУ до проведення процесуальних та оперативно-розшукових заходів у межах кримінальних проваджень, що не віднесені до підслідності спецслужби.

3. Конфіденційне співробітництво.

Під час виконання завдань СБУ матиме право “залучати повнолітніх дієздатних осіб до конфіденційного співробітництва”. Воно може бути оформлене письмовою угодою.

Особи, котрі погодилися на “конфіденційне співробітництво” з СБУ, можуть отримувати винагороду, компенсацію витрат та заохочення.

Інформація про таких осіб становитиме державну таємницю. У разі виникнення загрози їхньому життю (та життю їхніх родин) СБУ здійснюватиме заходи із захисту.

4. Отримання інформації.

Згідно з проєктом закону, “з метою попередження та припинення посягань на державний суверенітет, конституційний лад та територіальну цілісність України, злочинів проти миру та безпеки людства, протидії тероризму” СБУ зможе отримувати:

• інформацію в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг про зв’язок, абонента, надання послуг та їх тривалість, маршрути передавання тощо;

• інформацію від банків, депозитарних, фінансових та інших установ, підприємств про операції, рахунки, вклади, правочини фізичних та юридичних осіб.

5. Заходи примусу.

У законопроєкті йдеться про право співробітників СБУ на затримання осіб і застосовування при цьому різних заходів примусу: в тому числі фізичну силу, спецзасоби, вогнепальну зброю.

Зазначається, що “застосування заходів примусу має бути адекватним рівню загрози”.

До дозволених спецзасобів віднесено: гумові та пластикові кийки, електрошокери, кайданки, “засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії”, засоби примусової зупинки транспорту, гранати та боєприпаси світлозвукової дії, малогабаритні підривні пристрої тощо.

6. Обмежується правоохоронна функція СБУ шляхом поступової, до 2024 року, передачі функції досудового розслідування в Державне бюро розслідувань.

Слідчі СБУ, котрі здійснювали досудове розслідування у відповідних провадженнях, зможуть за бажанням перейти на роботу в ДБР (без проведення конкурсу).

Також пропонується розмежувати контррозвідувальний і оперативно-розшуковий види діяльності СБУ.

7. Блокування інформаційних ресурсів.

Законопроєктом пропонується внести зміни до закону “Про контррозвідувальну діяльність” (зокрема, до статті 7, де визначаються функції і повноваження органів, підрозділів та співробітників СБУ, що здійснюють контррозвідувальну діяльність).

Зокрема, запропоновано надати СБУ повноваження “здійснювати тимчасове обмеження доступу до визначених (ідентифікованих) інформаційних ресурсів (сервісів)” з метою:

• недопущення терористичного акту або протидії розвідувально-підривній діяльності на шкоду Україні;

• протидії проведенню проти України спеціальних інформаційних операцій, спрямованих на підрив конституційного ладу, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, загострення суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації;

• тих ресурсів, які використовуються для організації, підготовки, вчинення, фінансування, сприяння або приховування акту несанкціонованого втручання в діяльність об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, з використанням технічних засобів, що встановлюються операторами, провайдерами телекомунікацій та іншими суб’єктами господарювання.

Обмеження чи блокування доступу до інформаційних ресурсів здійснюватиметься в судовому порядку.

Проте у “невідкладних випадках” такий дозвіл на блокування пропонується надавати і без рішення суду (терміном на 7 діб).

“У невідкладних випадках такий дозвіл може надати уповноважений заступник голови апеляційного суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває Центральне управління або регіональний орган СБУ…, терміном на 7 діб. Протягом цього терміну уповноважені посадові особи СБУ зобов’язані підготувати необхідний перелік документів та звернутися до суду”, – йдеться в тексті законопроєкту.

8. Контроль за діяльністю СБУ.

Законопроєкт посилює контроль за діяльністю СБУ з боку парламенту та суспільства. Це буде реалізовано через створення комітету Верховної Ради з питань контролю за спеціальними та розвідувальними органами, спеціальні слідчі комісії, Уповноваженого з прав людини чи Рахункову палату.

Декларування майнового стану і доходів працівників спецслужби буде організоване спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції.