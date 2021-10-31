Нардепка від партії "Слуга народу" Анна Скороход звинуватила правоохоронців у приховуванні правди та стверджує, що загиблий нардеп Антон Поляков помер не своєю смертю.

Про це нардепка розповіла в ефірі каналу “Україна 24” під час програми “Хард з Влащенко”.

Анна Скороход заявила, що Антон Поляков був убитий, а версію слідства вона називає неправдою:

“Я хотіла б відверто і відкрито на всю країну заявити, що Антон Поляков був убитий. І не треба вигадувати нічого, і не треба розповідати нічого про наркотики чи ще якусь біліберду, яку вигадує пан Єнін. Якщо вони судять по собі, не треба всіх гребти під один гребінець”, – заявила нардепка.

Вона додала: те, що версія Галини Янченко (нардепки від партії “Слуга народу) про наркотики прозвучала раніше, ніж висновки правоохоронців – це вже багато про що говорить у цій справі.

Скороход також запевнила, що на момент зупинки таксі Антон Поляков уже був мертвий, а реанімація, яку йому проводили – не більше, ніж постановка на камеру. У своєму переконанні вона також посилається на слова медиків, з якими спілкувалася.

Нардепка висловила подив, чому ні люди, з якими Поляков був у ресторані в вечір своєї смерті, ані її саму правоохоронці не допитували. Скороход також не вірить у версію передозування “дешевими наркотиками, вуличними”. Вона стверджує, що загиблий Поляков ніколи не вживав наркотики.

Анна Скороход також назвала неправдою слова Першого заступника Міністра внутрішніх справ Євгенія Єніна, що її допитували: “Це дурість, маячня та абсолютна брехня – в тому, що це відбувалося”.

“Я ніколи не говорила, що Антон помер своєю смертю. Я ще раз буду повторювати завжди, доки не доб’юся правди: Антона Полякова вбили”, – стверджує нардепка.

Смерть Антона Полякова

Вранці 8 жовтня Антона Полякова знайшли мертвим у Дніпровському районі столиці.

Правоохоронці розповіли, що уночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні зупинили автомобіль Hyundai Sonata за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з водієм вони помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Всі цінні речі, документи та грошові кошти залишились при ньому.

За словами водія, він взяв пасажира за кілька хвилин до того біля зупинки громадського транспорту, після цього пасажира почало нудити в машині.

У Київській міській прокуратурі зазначили, що за результатами розтину, смерть народного депутата настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.

11 жовтня стало відомо, що в організмі загиблого народного депутата Антона Полякова, окрім алкоголю, знайшли метадон.

27 жовтня стало відомо, що в організмі народного депутата Антона Полякова, окрім метадону, виявили димедрол – він підсилює дію наркотику.