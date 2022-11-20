Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив журналістам у Галіфаксі, що скандал навколо виборів у Національний олімпійський комітет обурливий і демонструє неповагу до тих, хто зараз воює на фронті.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС”.

Він зауважив, що Україна нарешті почала напрацьовувати “певний імунітет проти таких скотських, неповажних до людей, які зараз воюють, кроків окремих інституцій”.

“У мене є питання до членів делегацій, які обирали – скажіть, це народ вам сказав саме таких негідників вибирати? Чи це корупція? Що це було?”, – обурився Порошенко.

Водночас привітав вчинок Андрія Шевченка, зауваживши, що він повівся дуже гідно.

“У мене є друге питання до Верховної Ради – слухайте, а може нам повчитися? Може, ви поясните своїм виборцям, яким це чином у нас депутат ОПЗЖ очолює комітет свободи слова?”, – зазначив п’ятий президент.

На його переконання, це – п’ята колона РФ, яка “забрала в нас стільки крові”, адже вони були провокаторами. Лідер партії “ЄС” нагадав, що ще 9 місяців тому вони всі стверджували, що в Україні громадянська війна, що в Україні немає російських військ, що війну розпочали українці і особисто Порошенко. Разом представники ОПЗЖ їздили до Москви, а намагаються на сьогодні “ловити свою рибку в мутній воді”, пояснив Порошенко.

Він закликав повчитися гідному вчинку наших героїв, та викинути з парламенту “цих горе-провокаторів, які пробралися в Національний олімпійський комітет”.

Одночасно, під час спілкування з журналістами щодо ситуації на фронті, Порошенко наголосив, що тільки перемога України та членство в НАТО є запорукою світової безпеки.

За його словами, російська агресія проти України є найбільшою загрозою світу після Другої світової війни, така оцінка Сполучених Штатів, і в Україні з нею повністю згодні. Це не питання війни РФ і України, це загроза для глобальної безпеки світу. Після зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном у Галіфаксі, політик зауважив, що відповідно таку увагу США приділятимуть підтримці України. Як уточнив міністр, це не підтримка України – це інвестиція у світову безпеку. “Сполучені Штати зацікавлені в руху України вперед”, – резюмував Порошенко. Раніше український ексфутболіст та тренер Андрій Шевченко заявив, що полишає Національний олімпійський комітет України через незгоду з результатами виборів нового складу комітету: “Я не можу залишитися в НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну, життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх”, — написав Андрій Шевченко.17 листопада на Генеральній асамблеї НОК обрали нових членів комітету. До списку членів від спортивних федерацій потрапили зокрема Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс. Зауважимо, що вони були членами проросійської “Партії регіонів”, а також забороненої в Україні “Опозиційної платформи – За життя”. 18 листопада стало відомо, що Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України.

Довідка. Петро Порошенко бере участь у щорічному Міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі. Головною темою Міжнародного безпекового форуму у Галіфаксі є триваюче вторгнення РФ в Україну. У межах Форуму запланований виступ Порошенка на тему зміцнення антипутінської коаліції, постачання західних озброєнь до України та підтримки членства України в НАТО. У роботі Форуму беруть участь, зокрема, міністр оборони США Ллойд Остін, міністр оборони Канади Аніта Ананд, а також вище військове керівництво країн-членів НАТО та очільники найбільших компаній з виробництва озброєння.