Про деталі очільник МОЗ розповів сьогодні на брифінгу.
За словами Степанова, навчання в школах з 1 вересня буде відбуватися:
• з обов’язковим температурним скринінгом співробітників шкіл і дітей;
• буде обов’язковим, коли батьки приводять дітей у школу, використання масок;
• у школах повинні бути антисептики.
“Зараз можу сказати, що це буде обов’язкове вимірювання температури для всіх співробітників, які приходять на роботу в навчальні заклади. Обов’язкове вимірювання температури для дітей. При температурі 37,2 і вище ні працівники, ні діти не можуть допускатися до роботи або навчання. Також, коли батьки приводять дітей у школу, вони повинні користуватися масками при заході в школу. Також буде обов’язковою наявність антисептиків у школі, і під наглядом вчителів діти повинні ними користуватися. Це загальні речі, які обов’язково увійдуть до правил”, – зазначив Степанов.
Міністр очікує, що наступного тижня повний список правил для роботи шкіл буде остаточно розроблений і поданий на затвердження.
“Ми зараз дуже детально розробляємо всі ці правила, згідно з якими наші діти підуть навчатися 1 вересня. Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо ситуацію, в тому числі дивимося, як це відбувається за кордоном. Хочемо взяти кращі практики і зробити процес навчання наших дітей з одного боку максимально комфортним, а з іншого – максимально безпечним”, – розповів Степанов.
(На відео – з 5:10)
- У Міністерстві освіти і науки України не виключали, що в зв’язку з епідемічною ситуацією через коронавірус навчання в школах частково буде переведено в онлайн. А секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов попереджав, що школам у новому навчальному році, ймовірно, доведеться продовжити роботу в дистанційному режимі.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна технічно не готова до дистанційного навчання у школах з вересня, оскільки для цього потрібно, щоб 3G та 4G було по всій країні.