Про деталі очільник МОЗ розповів сьогодні на брифінгу.

За словами Степанова, навчання в школах з 1 вересня буде відбуватися:

• з обов’язковим температурним скринінгом співробітників шкіл і дітей;

• буде обов’язковим, коли батьки приводять дітей у школу, використання масок;

• у школах повинні бути антисептики.

“Зараз можу сказати, що це буде обов’язкове вимірювання температури для всіх співробітників, які приходять на роботу в навчальні заклади. Обов’язкове вимірювання температури для дітей. При температурі 37,2 і вище ні працівники, ні діти не можуть допускатися до роботи або навчання. Також, коли батьки приводять дітей у школу, вони повинні користуватися масками при заході в школу. Також буде обов’язковою наявність антисептиків у школі, і під наглядом вчителів діти повинні ними користуватися. Це загальні речі, які обов’язково увійдуть до правил”, – зазначив Степанов.

Міністр очікує, що наступного тижня повний список правил для роботи шкіл буде остаточно розроблений і поданий на затвердження.

“Ми зараз дуже детально розробляємо всі ці правила, згідно з якими наші діти підуть навчатися 1 вересня. Разом із Міністерством освіти і науки ми аналізуємо ситуацію, в тому числі дивимося, як це відбувається за кордоном. Хочемо взяти кращі практики і зробити процес навчання наших дітей з одного боку максимально комфортним, а з іншого – максимально безпечним”, – розповів Степанов.

(На відео – з 5:10)