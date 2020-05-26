Дорожню скриню та обідню серветку, що належали королеві Франції і Наварри Марії-Антуанетті, продали на аукціоні в Версалі майже за 60 тисяч євро.

Про це пише The Guardian.

Організатором аукціону став торговий дім Osenat.

Спочатку скриню, на кришці якого є напис: “Спальня королеви № 10”, оцінювали в 8-10 тисяч євро, але в підсумку продали за 43 тисячі євро.

А обідня серветка королеви, прикрашена вишитими по периметру ліліями і букетом троянд в центрі, пішла з молотка за 14,5 тисяч євро.

Крім того, за чотири тисячі євро був проданий медальйон з гірського кришталю, в якому зберігається пасмо Людовика XVI.