Про це пише The Guardian.
Організатором аукціону став торговий дім Osenat.
Спочатку скриню, на кришці якого є напис: “Спальня королеви № 10”, оцінювали в 8-10 тисяч євро, але в підсумку продали за 43 тисячі євро.
А обідня серветка королеви, прикрашена вишитими по периметру ліліями і букетом троянд в центрі, пішла з молотка за 14,5 тисяч євро.
Крім того, за чотири тисячі євро був проданий медальйон з гірського кришталю, в якому зберігається пасмо Людовика XVI.
- Легенда баскетболу Майкл Джордан продав на онлайн-аукціоні свої кросівки за рекордні 560 000 доларів.