У Тель-Авіві поліція агресивно затримала чоловіка, який порушив карантинний режим, пов'язаний з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє ізраїльський російськомовний телеканал 9tv.

Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, ізолюють вдома на 14 днів.

У п’ятницю, 13 березня, 47-річний чоловік влаштував сварку з охороною на залізничній станції Хагана в Тель-Авіві. В результаті на місце була викликана поліція.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік нещодавно повернувся з-за кордону та має перебувати на самоізоляції. Його затримали та повернули додому.

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На наступний день чоловік знову порушив карантин. На цей раз поліцейські приїхали на виклик, вдягнувши захисні костюми. Чоловік опирався, тож їм довелося скрутити його та повалити на землю.

מגפת הקורונה | צפו: מעצרו של ישראלי שהפר את בידודו, לאחר שנעצר אתמול כשתקף מאבטחים בתחנת רכבת בתל אביב והתגלה כמפר בידוד @D0ronhe (צילום: משטרת ישראל) pic.twitter.com/PdovfDGtoy — חדשות 13 (@newsisrael13) March 14, 2020

<noscript><iframe title="Полиция жестко арестовывает нарушителя карантина" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/agZ-h6LVbtI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Після він був доставлений в поліцію на допит та поміщений під арешт. Як повідомив в Twitter журналіст ізраїльської газети Haarets Бар Пелег, чоловік провів ніч у в’язниці Ніцан. Поліція інкримінує йому порушення розпоряджень уряду та кримінальне правопорушення — навмисне поширення інфекційних захворювань.

Сьогодні, 15 березня, суд розглянув клопотання правоохоронців про обрання йому запобіжного заходу. Суд постановив помістити чоловіка під 10-денний домашній арешт.