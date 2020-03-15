Про це повідомляє ізраїльський російськомовний телеканал 9tv.
Як повідомлялося раніше, в Ізраїлі для уникнення поширення коронавірусу всіх громадян, які приїхали з-за кордону, ізолюють вдома на 14 днів.
У п’ятницю, 13 березня, 47-річний чоловік влаштував сварку з охороною на залізничній станції Хагана в Тель-Авіві. В результаті на місце була викликана поліція.
Правоохоронці з’ясували, що чоловік нещодавно повернувся з-за кордону та має перебувати на самоізоляції. Його затримали та повернули додому.
На наступний день чоловік знову порушив карантин. На цей раз поліцейські приїхали на виклик, вдягнувши захисні костюми. Чоловік опирався, тож їм довелося скрутити його та повалити на землю.
מגפת הקורונה | צפו: מעצרו של ישראלי שהפר את בידודו, לאחר שנעצר אתמול כשתקף מאבטחים בתחנת רכבת בתל אביב והתגלה כמפר בידוד @D0ronhe
(צילום: משטרת ישראל) pic.twitter.com/PdovfDGtoy
— חדשות 13 (@newsisrael13) March 14, 2020
Після він був доставлений в поліцію на допит та поміщений під арешт. Як повідомив в Twitter журналіст ізраїльської газети Haarets Бар Пелег, чоловік провів ніч у в’язниці Ніцан. Поліція інкримінує йому порушення розпоряджень уряду та кримінальне правопорушення — навмисне поширення інфекційних захворювань.
Сьогодні, 15 березня, суд розглянув клопотання правоохоронців про обрання йому запобіжного заходу. Суд постановив помістити чоловіка під 10-денний домашній арешт.
- 21 лютого в Ізраїлі медики офіційно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікованою виявилася жінка, яку влада евакуювала з круїзного лайнера Diamond Princess в четвер.
- 5 березня уряд Ізраїлю розширив “карантинний список” до восьми країн. Туристів і громадян з цих країн будуть відправляти на карантин, як тільки вони будуть приїжджати до Ізраїлю. Тоді на карантині перебували вже більше 5 тисяч осіб.