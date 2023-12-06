Держсекретар США Ентоні Блінкен наголошує на важливості підтримки України, щоб країна-агресорка Росія зазнала поразки у своїй війні.

Про це Блінкен сказав на заході, організованому вашингтонською некомерційною організацією “Коаліція глобального лідерства США”, пише “Європейська правда”.

Він заявив, що припинення підтримки України дозволить президенту РФ Володимиру Путіну безкарно продовжувати свої агресивні плани.

“Ми повинні забезпечити, щоб Україна продовжувала досягати успіху. Ми повинні забезпечити, щоб Росія продовжувала зазнавати поразки… Якщо ми цього не зробимо, Путіну буде дозволено діяти безкарно, що відкриє скриньку Пандори агресії по всьому світу”, – підкреслив держсекретар.

Він додав, що додаткове фінансування також важливе для Ізраїлю, а також для мирних мешканців Гази.

Як відомо, питання захисту південного кордону США стало ключовим джерелом розбіжностей між демократами й республіканцями в Конгресі, яке нині гальмує схвалення додаткового фінансового запиту Білого дому щодо допомоги Україні.

Республіканці вимагають посилити вимоги до прибулих, аби зупинити міграцію, навіть шляхом порушення гуманітарних зобов’язань США, тоді як демократи виступають за комплексний перегляд системи міграції як такої.

Як повідомляли Українські Новини, у Сенаті США представили пакет заходів на $111 млрд з підтримкою України.