На оглядовому майданчику поряд з Аркою дружби народів в Києві встановили скульптуру Merman, яку готували до щорічного фестивалю Burning Man.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

У вівторок, 6 липня, у Києві встановили скульптуру Merman, яка була створена коштом Burning Man Project. Скульптура мала відправитися на щорічний фестиваль в Неваді, США.

Фестиваль схвалив лише 59 заявок на івент 2021 року, одна з них — з України. Утім через пандемію коронавірусу фестиваль другий рік поспіль скасовують.

Організатори заходу дозволили українським митцям показати скульптуру. Подивитися на неї можна буде впродовж наступного тижня. А у 2022 році вона все ж попрямує до Невади.

Нагадаємо, Burning Man — це щорічний івент, присвячений сучасному мистецтву. Зазвичай він триває вісім днів — з останнього понеділка серпня до першого понеділка вересня, коли США святкують День Праці.