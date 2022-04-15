Сквер на вулиці Якубовського у столиці має неофіційну назву "дружби Києва та Москви", оскільки у центрі скверу раніше стояв відповідний пам'ятник. Проте мер Києва Віталій Кличко заявив, що сквер буде офіційно перейменовано на "Героїв Маріуполя".

Про це йдеться у дописі Віталія Кличка у Facebook.

Мер української столиці повідомив, що сьогодні подав проєкт рішення про перейменування скверу “дружби Києва та Москви” на сквер “Героїв Маріуполя”. За словами Кличка, рішення вже отримало підтримку депутатів Київради.

Він додав, що сквер розташований у Голосіївському районі, на вулиці Якубовського (на Теремках). Кілька років тому сквер відремонтували, а у 2021 році зі скверу демонтували пам’ятник, який власне і символізував “дружбу” української та російської столиць.

“Тепер зелена зона отримала нову назву. І це важливо!” – наголосив Кличко.

Він також додав, що депутати Київради підтримали спрощення процедури ухвалення управлінських рішень в умовах воєнного стану. Зокрема це стосується спрощення процедури при відзначенні, нагородженні українських героїв і волонтерів та процедури найменувань об’єктів міста.

“Сьогодні Київрада ухвалила низку перейменувань міських об’єктів, проєкти рішень щодо яких вже були підготовлені та пройшли необхідні процедури”, – заявив очільник столиці.

За словами мера, у Києві є ще десятки вулиць та об’єктів, назви яких пов’язані з Росією, і зараз їх перейменування актуальне, як ніколи раніше. Наразі Київрада опрацьовує нові назви для вулиць, проспектів, станцій метро тощо. Ці процедури, додав він, треба завершити до 9 травня.