Про це повідомляє NewsAvia.

Уточнюється, що рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень: щонеділі  та щочетверга.

При цьому вартість квитків  стартуватиме від 1470 гривень за політ в один бік, а також від 3130 гривень за політ в обидва боки (при мінімальному тарифі йдеться про польоти без багажу).

З перевезенням однієї одиниці багажу масою до 23 кг квитки можуть мінімально обійтися у 2580 гривень в одну сторону і в 5390 гривень в обидва боки.

Також повідомляється, що дозвіл на відкриття рейсу до Праги український лоукостер отримав на засіданні Державної авіаційної служби 28 січня поточного року.

  • 12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області ухвалив рішення  щодо зупинення  дії  ліцензії української авіакомпанії SkyUp. У рішенні зазначено, що позов проти компанії подав один з пасажирів. Причиною значилося “системне невиконання зобов’язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіабезпеки”. У SkyUp рішення Баришівського суду назвали незаконним і подали апеляційну скаргу до Апеляційного суду Київської області.
  • Апеляційний суд міста Києва скасував рішення про призупинення ліцензії ТОВ “Авіакомпанія SkyUp”.