Про це повідомляє NewsAvia.

Уточнюється, що рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень: щонеділі та щочетверга.

При цьому вартість квитків стартуватиме від 1470 гривень за політ в один бік, а також від 3130 гривень за політ в обидва боки (при мінімальному тарифі йдеться про польоти без багажу).

З перевезенням однієї одиниці багажу масою до 23 кг квитки можуть мінімально обійтися у 2580 гривень в одну сторону і в 5390 гривень в обидва боки.

Також повідомляється, що дозвіл на відкриття рейсу до Праги український лоукостер отримав на засіданні Державної авіаційної служби 28 січня поточного року.