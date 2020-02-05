Про це повідомляє NewsAvia.
Уточнюється, що рейси будуть здійснюватися двічі на тиждень: щонеділі та щочетверга.
При цьому вартість квитків стартуватиме від 1470 гривень за політ в один бік, а також від 3130 гривень за політ в обидва боки (при мінімальному тарифі йдеться про польоти без багажу).
З перевезенням однієї одиниці багажу масою до 23 кг квитки можуть мінімально обійтися у 2580 гривень в одну сторону і в 5390 гривень в обидва боки.
Також повідомляється, що дозвіл на відкриття рейсу до Праги український лоукостер отримав на засіданні Державної авіаційної служби 28 січня поточного року.
- 12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області ухвалив рішення щодо зупинення дії ліцензії української авіакомпанії SkyUp. У рішенні зазначено, що позов проти компанії подав один з пасажирів. Причиною значилося “системне невиконання зобов’язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіабезпеки”. У SkyUp рішення Баришівського суду назвали незаконним і подали апеляційну скаргу до Апеляційного суду Київської області.
- Апеляційний суд міста Києва скасував рішення про призупинення ліцензії ТОВ “Авіакомпанія SkyUp”.