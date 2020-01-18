Авіаперевізник SkyUp Airlines ухвалив рішення з 1 лютого призупинити перельоти в Об'єднані Арабські Емірати з трьох українських міст в зв'язку з недавньою авіакатастрофою в Ірані.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

У повідомленні сказано, що з початку наступного місяця авіаперевізник призупиняє польоти в ОАЕ з Харкова, Запоріжжя та Львова в зв’язку з тим, що повітряний простір над Іраном та Іраком тимчасово закрито. Відповідне обмеження було введено 9 січня Державною авіаслужбою України.

У авіаперевізника пояснили, що через необхідність облітати території Ірану та Іраку істотно збільшується тривалість польоту, а також виникає необхідність робити зупинку для дозаправки.

“Ми змушені прийняти складне для нас рішення тимчасово припинити польоти регулярної програми в Шарджу з регіонів України. Щоб зробити наші польоти безпечнішими, ми змінили ці маршрути – тепер ми літаємо через території Єгипту і Саудівської Аравії, а також робимо зупинку для дозаправки в Анталії. Така необхідність збільшує час польоту як мінімум на три години. Це створює незручності нашим пасажирам, а також призводить до змін в розкладі інших рейсів в аеропортах прильоту – Запоріжжя, Львова, Харкова”, – заявив співвласник авіакомпанії Олександр Альба.

Польоти в ОАЕ з регіонів можуть відновити після того, як буде знято заборону прольоту над Іраном і Іраком.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.