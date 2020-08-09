Українська авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на сезон з жовтня по кінець березня по 14 європейських маршрутах.

Про це повідомили на сайті компанії.

Квитки на деякі рейси доступні з вересня.

Сезон розпочнеться в жовтні і триватиме до 27 березня 2021 року.

На сьогоднішній день доступні квитки в Чехію, Італію, Грузію, Францію, Вірменію, Іспанію, Словаччина і Португалію.

З 25 вересня SkyUp планує запустити рейси з Києва в Прагу.

З 17 грудня по 28 лютого SkyUp буде літати з Києва в Попрад-Татри (Словаччина).