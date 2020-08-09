Про це повідомили на сайті компанії.
Квитки на деякі рейси доступні з вересня.
Сезон розпочнеться в жовтні і триватиме до 27 березня 2021 року.
На сьогоднішній день доступні квитки в Чехію, Італію, Грузію, Францію, Вірменію, Іспанію, Словаччина і Португалію.
З 25 вересня SkyUp планує запустити рейси з Києва в Прагу.
З 17 грудня по 28 лютого SkyUp буде літати з Києва в Попрад-Татри (Словаччина).
- Німецька авіакомпанія Lufthansa з вересня відновить рейси між Мюнхеном (Німеччина) і Києвом (Україна).