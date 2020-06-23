Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

“Авіакомпанія SkyUp Airlines починає поступово відновлювати свою польотну програму. Старт регулярних авіаперевезень авіакомпанія планує почати з внутрішнього сполучення. Уже в червні з Києва можна буде полетіти до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя та у зворотному напрямку”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з розкладом, 26 червня заплановані рейси з Києва до Львова й Одеси, 29 червня — з Києва до Харкова і Запоріжжя, а також зі Львова та Одеси до Києва, 30 червня — з Києва до Львова.

Крім того, стартує продаж квитків на рейси з 1 липня по 15 вересня за напрямками:

Київ – Львів (щодня, крім неділі)

Львів – Київ (щодня, крім суботи)

Київ – Одеса – Київ (щодня, 11 раз в тиждень)

Київ – Харків – Київ (щодня, крім неділі)

Київ – Запоріжжя (щодня, крім суботи) Запоріжжя – Київ (щодня, крім неділі) Харків – Львів – Харків (вівторок, п’ятниця, неділя)

Харків – Одеса – Харків (понеділок, середа, четвер, субота)

Львів – Херсон – Львів (понеділок, четвер, субота)

Львів – Одеса – Львів (вівторок, п’ятниця, неділя).

Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу.

При цьому, як відзначили в компанії, з 16 липня на деяких рейсах може спостерігатися незначна зміна в розкладі.