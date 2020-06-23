Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії.

“Авіакомпанія SkyUp Airlines починає поступово відновлювати свою польотну програму. Старт регулярних авіаперевезень авіакомпанія планує почати з внутрішнього сполучення. Уже в червні з Києва можна буде полетіти до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя та у зворотному напрямку”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з розкладом, 26 червня заплановані рейси з Києва до Львова й Одеси, 29 червня — з Києва до Харкова і Запоріжжя, а також зі Львова та Одеси до Києва, 30 червня — з Києва до Львова.

Крім того, стартує продаж квитків на рейси з 1 липня по 15 вересня за напрямками:

  • Київ – Львів (щодня, крім неділі)
  • Львів – Київ (щодня, крім суботи)
  • Київ – Одеса – Київ (щодня, 11 раз в тиждень)
  • Київ – Харків – Київ (щодня, крім неділі)
  • Київ – Запоріжжя (щодня, крім суботи) Запоріжжя – Київ (щодня, крім неділі) Харків – Львів – Харків (вівторок, п’ятниця, неділя)
  • Харків – Одеса – Харків (понеділок, середа, четвер, субота)
  • Львів – Херсон – Львів (понеділок, четвер, субота)
  • Львів – Одеса – Львів (вівторок, п’ятниця, неділя).

Вартість квитків стартує від 500 грн в один бік без багажу.

При цьому, як відзначили в компанії, з 16 липня на деяких рейсах може спостерігатися незначна зміна в розкладі.

  • Раніше голова МОЗ Максим Степанов повідомляв, що авіасполучення в Україні планується відновити з 15 червня. Однак люди, які повертаються з-за кордону, повинні проходити 14-денну самоізоляцію.
  • Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, з якими країнами Україна має намір відновити авіасполучення в першу чергу. Це, зокрема, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Туреччина та Кіпр.