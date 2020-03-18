Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook.
“МЗС, Мінінфраструктури і компанія SkyUp Airlines оголошують початок продажу авіаквитків за пільговою доступною ціною на нерегулярні рейси”, – йдеться в повідомленні.
За словами Кулеби, йдеться про наступні міста: Париж, Аліканте, Берлін, Стокгольм, Відень, Варшава, Прага, Тбілісі, Ліссабон, Мюнхен, Неаполь, Франкфурт, Прага, Таллін, Цюрих, Стамбул, Барселона, Лондон.
“Це ще один інструмент повернення українців з-за кордону. Йдіть на сайт авіакомпанії і беріть квитки. Також поширюйте цю інформацію. Ми ж працюємо далі для вирішення решти проблем наших людей, які застрягли по всьому світі. Велика подяка Олександру Альбі за те, що SkyUp стоїть пліч-о-пліч з людьми, які потрапили в біду”, – резюмував міністр.
- Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України значно підняла ціни на квитки на останні перед закриттям українського кордону авіарейси. Наприклад, квиток на рейс з Брюсселя до Києва на 16 березня — останній день перед закриттям кордону — коштував від 28,4 тисяч гривень. У наступні дні за квитки вказана ціна в діапазоні 4-5 тисяч гривень.