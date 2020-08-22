Авіакомпанія SkyUp повідомила про введення плати за реєстрацію в аеропорту для більшості категорій пасажирів регулярних рейсів.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Так, починаючи з 1 вересня 2020 року для рейсів по Україні, а з 1 жовтня також для міжнародних, оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації SkyUp стане платним.

Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту становитиме 18 євро в еквіваленті національної валюти.

Платна реєстрація вводиться для пасажирів регулярних рейсів. При цьому залишаються групи пасажирів, які будуть звільнені від оплати за реєстрацію:

• люди старше 60 років (документ для підтвердження – паспорт);

• особи, які мають I і II групу інвалідності (документ для підтвердження – посвідчення одержувача державної соціальної допомоги інваліда);

• учасники АТО/ООС (документ для підтвердження – посвідчення учасника АТО/ООС).

Зареєструватися ж безкоштовно можна онлайн в особистому кабінеті користувача на сайті авіакомпанії.

Реєстрація онлайн відкривається за 48 годин і закривається за 5 годин до вильоту. Для оформлення посадкового талона потрібно зайти до свого особистого кабінету на www.skyup.aero.

Якщо кабінету ще немає, то його можна легко створити (потрібно ввести в необхідне поле електронну адресу, яку було вказано при купівлі квитків, додати пароль – і відразу стануть доступними всі бронювання, а також можливість оформити онлайнову реєстрацію на рейс).

Тим, хто придбав квиток у туроператора або в авіакасах, необхідно звернутися або в місце придбання квитка, або увійти на сайт у розділ “Мій квиток” і так само зареєструвати персональний кабінет.

“Самостійне оформлення займає кілька хвилин, натомість дає змогу значно прискорити проходження аеропортових процедур і скоротити можливі черги. Останнє має особливе значення для зменшення ризиків зараження коронавірусною інфекцією”, – наголошують у компанії.

Пасажири чартерних рейсів, як і раніше, зможуть зареєструватися безкоштовно як онлайн, так і в аеропорту.

Платна реєстрація поки діятиме лише в тих аеропортах, де зараз доступна реєстрація онлайн:

• міжнародний аеропорт “Бориспіль”, Термінал D;

• міжнародний аеропорт “Запоріжжя”;

• міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького;

• міжнародний аеропорт “Одеса”;

• міжнародний аеропорт “Харків”;

• міжнародний аеропорт “Херсон”;

• міжнародний аеропорт “Ларнака”;

• міжнародний аеропорт “Неаполь”;

• міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона;

• міжнародний аеропорт Тирани імені матері Терези.

Крім того, туристи, які придбали пакетні тури, також можуть зареєструватися онлайн у таких аеропортах:

• міжнародний аеропорт “Хургада”;

• міжнародний аеропорт “Шарм-еш-Шейх”;

• міжнародний аеропорт “Тиват”.