Про це повідомляється на сайті компанії.
Так, починаючи з 1 вересня 2020 року для рейсів по Україні, а з 1 жовтня також для міжнародних, оформлення посадкових талонів в аеропортах на стійках реєстрації SkyUp стане платним.
Вартість оформлення посадкового талона в аеропорту становитиме 18 євро в еквіваленті національної валюти.
Платна реєстрація вводиться для пасажирів регулярних рейсів. При цьому залишаються групи пасажирів, які будуть звільнені від оплати за реєстрацію:
• люди старше 60 років (документ для підтвердження – паспорт);
• особи, які мають I і II групу інвалідності (документ для підтвердження – посвідчення одержувача державної соціальної допомоги інваліда);
• учасники АТО/ООС (документ для підтвердження – посвідчення учасника АТО/ООС).
Зареєструватися ж безкоштовно можна онлайн в особистому кабінеті користувача на сайті авіакомпанії.
Реєстрація онлайн відкривається за 48 годин і закривається за 5 годин до вильоту. Для оформлення посадкового талона потрібно зайти до свого особистого кабінету на www.skyup.aero.
Якщо кабінету ще немає, то його можна легко створити (потрібно ввести в необхідне поле електронну адресу, яку було вказано при купівлі квитків, додати пароль – і відразу стануть доступними всі бронювання, а також можливість оформити онлайнову реєстрацію на рейс).
Тим, хто придбав квиток у туроператора або в авіакасах, необхідно звернутися або в місце придбання квитка, або увійти на сайт у розділ “Мій квиток” і так само зареєструвати персональний кабінет.
“Самостійне оформлення займає кілька хвилин, натомість дає змогу значно прискорити проходження аеропортових процедур і скоротити можливі черги. Останнє має особливе значення для зменшення ризиків зараження коронавірусною інфекцією”, – наголошують у компанії.
Пасажири чартерних рейсів, як і раніше, зможуть зареєструватися безкоштовно як онлайн, так і в аеропорту.
Платна реєстрація поки діятиме лише в тих аеропортах, де зараз доступна реєстрація онлайн:
• міжнародний аеропорт “Бориспіль”, Термінал D;
• міжнародний аеропорт “Запоріжжя”;
• міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького;
• міжнародний аеропорт “Одеса”;
• міжнародний аеропорт “Харків”;
• міжнародний аеропорт “Херсон”;
• міжнародний аеропорт “Ларнака”;
• міжнародний аеропорт “Неаполь”;
• міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона;
• міжнародний аеропорт Тирани імені матері Терези.
Крім того, туристи, які придбали пакетні тури, також можуть зареєструватися онлайн у таких аеропортах:
• міжнародний аеропорт “Хургада”;
• міжнародний аеропорт “Шарм-еш-Шейх”;
• міжнародний аеропорт “Тиват”.
- У липні повідомлялося, що українська авіакомпанія SkyUp запустила онлайн-реєстрацію на рейси.
- На початку серпня авіакомпанія SkyUp відкрила продаж квитків на сезон з жовтня по кінець березня по 14 європейських маршрутах.