Український авіаперевізник SkyUp Airlines виконає рейс до Франкфурта (Німеччина), щоб вивезти іноземців, які залишилися на території України після введення карантину.

Про це в Facebook повідомило посольство Великобританії в Україні.

Рейс буде здійснено 6 квітня, незважаючи на те, що авіасполучення закрито. Літак вилетить з Києва о 7:45.

“Цей рейс буде лише у Франкфурт. Якщо ви хочете скористатися цією можливістю, щоб залишити Україну, щоб повернутися до Великобританії або в третю країну, то вам потрібні докази подальших подорожей, наприклад, квиток на рейс в ваш наступний пункт призначення”, – сказано в повідомленні.

На сайті компанії квитки недоступні до продажу.

Після цього британські піддані зможуть пересісти на літак компанії Lufthansa в 14:00.

У посольстві попередили, що небританським громадянам, які планують летіти до Великобританії, повинні переконатися в тому, що їм дозволено подорожувати.

“Українським громадянам, в тому числі тим, у кого є вид на проживання в Великобританії, наразі заборонено залишати Україну”, – пояснили в консульстві.

Раніше глава МВС Арсен Аваков заявляв, що відомство не дасть більше згоди ні на один авіаційний чартер.

Кабмін прийняв рішення зобов’язати всіх українців, які повернулися з-за кордону, пройти двотижневу обсервацію.

Варто зазначити, що протягом останніх декількох днів в Україну повернулися з-за кордону кілька десятків тисяч громадян, щодо яких такий захід як примусова обсервация застосована була. Зокрема, 37,3 тисяч осіб повернулися 27 березня. З них кілька тисяч повернулися з Польщі пішки. 27-29 березня з Таїланду повернулися 140 осіб, ще 700 — з Росії.