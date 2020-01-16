Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Facebook.

Уточнюється, що вартість квитків з України до Грузії стартує від 1289 гривень.

Найдешевший зворотний квиток з Тбілісі до Одеси коштуватиме 1341 гривню.

Квитки вже доступні у продажу.

При цьому наголошується, що перший рейс українського лоукостера з Одеси в Тбілісі буде здійснено в травні 2020 року.

Повідомляється, що рейси будуть виконуватися двічі на тиждень – кожні неділю і четвер.

Також уточнюється, що проведення рейсів за цим напрямком буде сезонним (закриється на зимовий період в жовтні 2020 року).

  • 12 червня стало відомо, що Баришівський суд Київської області ухвалив рішення  щодо зупинення  дії  ліцензії української авіакомпанії SkyUp. У рішенні зазначено, що позов проти компанії подав один з пасажирів. Причиною значилося “системне невиконання зобов’язань перед клієнтами, затримки рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіабезпеки”. У SkyUp рішення Баришівського суду назвали незаконним і подали апеляційну скаргу до Апеляційного суду Київської області.
  • Апеляційний суд міста Києва скасував рішення про призупинення ліцензії ТОВ “Авіакомпанія SkyUp”.