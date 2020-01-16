Український лоукостер SkyUp запускає нові рейси з Одеси до столиці Грузії Тбілісі.

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії в Facebook.

Уточнюється, що вартість квитків з України до Грузії стартує від 1289 гривень.

Найдешевший зворотний квиток з Тбілісі до Одеси коштуватиме 1341 гривню.

Квитки вже доступні у продажу.

При цьому наголошується, що перший рейс українського лоукостера з Одеси в Тбілісі буде здійснено в травні 2020 року.

Повідомляється, що рейси будуть виконуватися двічі на тиждень – кожні неділю і четвер.

Також уточнюється, що проведення рейсів за цим напрямком буде сезонним (закриється на зимовий період в жовтні 2020 року).