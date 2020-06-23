Про це повідомляють #Букви.
Так, Христина Шевцова-Бріжицька, яка є близькою до нардепа Кирила Нестеренка та очолює громадську організацію “Спортивна школа “Юніор Дніпро”, похвалилася відкриттям осередку на своїй сторінці у Facebook, проте у повідомленні вона допустила помилку.
“Відкриття міського штабу ПП “Слага Народу”, – написала вона.
Пізніше підпис до фото Шевцова виправила, але помилка зберіглася в історії правок, тому користувачі соцмережі охрестили її “зашкваром”.
Слід зазначити, що напередодні Шевцова також похвалилися відкриттям кальянної “FERMA”.
- Раніше прес-секретар президента України Юлія Мендель назвала Литву Латвією, а згодом повідомила, що таким чином “потролила” користувачів Мережі.