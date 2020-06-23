У понеділок у Дніпрі відкрили міський осередок політичної партії "Слуга народу". Повідомлення про цю подію не обійшлося без конфузу.

Про це повідомляють #Букви.

Так, Христина Шевцова-Бріжицька, яка є близькою до нардепа Кирила Нестеренка та очолює громадську організацію “Спортивна школа “Юніор Дніпро”, похвалилася відкриттям осередку на своїй сторінці у Facebook, проте у повідомленні вона допустила помилку.

“Відкриття міського штабу ПП “Слага Народу”, – написала вона.

Пізніше підпис до фото Шевцова виправила, але помилка зберіглася в історії правок, тому користувачі соцмережі охрестили її “зашкваром”.

Слід зазначити, що напередодні Шевцова також похвалилися відкриттям кальянної “FERMA”.