Арсен Аваков, якого сьогодні Верховна Рада відправила у відставку, у своїй останній публікації в соцмережі припустився граматичної помилки у написанні національного гасла.

Про це розповідають #Букви.

Так, після свого звільнення Аваков опублікував світлину авторства Миколи Анацького і додав короткий підпис – національне гасло “Слава Україні!”.

Проте з першого разу у колишнього міністра не вийшло правильно написати слово Україна.

Ось, як це виглядало:

За відставку Авакова проголосував 291 нардеп. Сам міністр був відсутній у залі засідань ВР.

Нагадаємо, що Арсен Аваков став міністром внутрішніх справ 27 лютого 2014 року і був перепризначений 29 серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський говорив про те, що Авакову дали випробувальний термін, за який він повинен показати реальні результати роботи. Також президент запевняв, що готовий підтримати звільнення міністрів, які не покажуть реальних справ, в тому числі і очільника МВС.

Згодом Зеленський не зміг відповісти на запитання журналістів про те, коли закінчиться “випробувальний термін” для голови Міністерства внутрішніх справ Авакова.

В Україні неодноразово проходили акції протесту, учасники яких вимагали звільнення Авакова з посади міністра. 5 червня 2020 року такі акції відбувалися по всій країні.

Тоді очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що Аваков демонструє успішне управління відомством, а зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні. З усім тим у Верховній Раді збирали підписи за його відставку.