Під час офіційної церемонії зустрічі Президента України Володимира Зеленського з главою Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, останній привітав українських військових фразою "Слава Україні".

Відео привітання опублікував Офіс президента України.

Так, автомобіль Ердогана прибув до входу в Маріїнський палац, де його зустрів Володимир Зеленський. Після обидва лідери підійшли до вишикуваної почесної варти, де Реджеп Ердоган привітав українських воїнів фразою “Слава Україні”.

Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 3 лютого 2020 р.

Варто зазначити, що раніше Олександр Дубінський, який нині є народним депутатом від президентської партії “Слуга народу”, заявляв, що вітання “Слава Україні” – нацистське.

#дубинизмы Субъективные итоги 7 августа. 1. Слава Украине! Которая с подачи Порошенко все больше скатывается к нацизму 2. Валютные резервы падают. Готовимся к прыжку курса 3. Война Нефтегаза с Газпромом и “Северный поток 2”. Что надо знать? 4. Война с шаурмой. И победа дибилизма 5. Петины дети. Дочь представила брехливого папу – президента Сайт: http://dubinsky.pro

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