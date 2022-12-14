Про це інформує пресслужба Європейської служби зовнішніх дій.
“Ми вітаємо сьогоднішнє вручення Премії Сахарова за свободу думки Європейського парламенту 2022 року відважним людям України на церемонії в Страсбурзі”, – заявив Боррель.
Він наголосив, що український народ мужньо відстоює свою свободу та право на життя у своїй суверенній державі. Зараз українці захищають і борються за спільні цінності, на яких побудована вся Європа.
Жозеп Боррель констатував: своїм героїчним і хоробрим опором російсько-загарбницькій війні українці сплачують найвищу ціну за свободу.
“Цією нагородою ЄС має честь віддати належне їхній гідності та стійкості, які були продемонстровані протягом останніх місяців”, – заявив він. І додав, що ЄС твердо стоїть на боці України та її народу, пообіцявши й надалі надавати потужну допомогу: економічну, військову, соціальну та фінансову.
Свій допис Боррель завершив гаслом: “Слава Україні!”
- “Ця нагорода – для тих українців, які воюють. Для тих, хто був змушений втікати. Для тих, хто втратив рідних і близьких. Для всіх тих, хто відстоює і бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться, і ми теж не здамося, – заявила у жовтні президентка Європейського парламенту Роберта Мецола.
- Фотокореспондентів з України нагородили за репортаж з окупованого Маріуполя. Євген Малолєтка та Мстислав Чернов отримали міжнародну премію “За свободу преси” від організації “Репортери без кордонів”.
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