Українському народу та президенту Володимиру Зеленському присудили головну правозахисну нагороду Європейського Союзу — премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки". З цим Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель привітав народ України.

Про це інформує пресслужба Європейської служби зовнішніх дій.

“Ми вітаємо сьогоднішнє вручення Премії Сахарова за свободу думки Європейського парламенту 2022 року відважним людям України на церемонії в Страсбурзі”, – заявив Боррель.

Він наголосив, що український народ мужньо відстоює свою свободу та право на життя у своїй суверенній державі. Зараз українці захищають і борються за спільні цінності, на яких побудована вся Європа.

Жозеп Боррель констатував: своїм героїчним і хоробрим опором російсько-загарбницькій війні українці сплачують найвищу ціну за свободу.

“Цією нагородою ЄС має честь віддати належне їхній гідності та стійкості, які були продемонстровані протягом останніх місяців”, – заявив він. І додав, що ЄС твердо стоїть на боці України та її народу, пообіцявши й надалі надавати потужну допомогу: економічну, військову, соціальну та фінансову.

Свій допис Боррель завершив гаслом: “Слава Україні!”